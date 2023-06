El Código de las Familias ha significado mayor justicia para la sociedad

Efemérides ∘ 7 Junio, 1762Cuba, por su posición estratégica, siempre desempeñó un papel preponderante en las Antillas y en el apetito anexionista de potencias foráneas. Por eso, cuando Inglaterra y España entraron en guerra los ingleses reactivaron los planes tendientes a la tan ansiada toma de La Habana. Sir Jorge Pockoc, jefe naval y uno de los marinos de más experiencia y capacidad de Gran Bretaña, secundado por el comodoro Keppel, jefe de alto mérito, y el joven conde de Albemarle, al frente de los soldados de desembarque, se dispusieron al ataque de Cojímar. Mientras Keppel, con seis buques de línea y fuerzas de Albemarle, se avistaron frente a la plaza, Pockoc, con trece buques, amenazó el Morro y simuló un desembarco en La Chorrera. Los dos pequeños fuertes de Cojímar fueron demolidos a cañonazos, y el coronel español Caro, que lo defendía con 400 hombres, se batieron en retirada. Las tropas inglesas desembarcaron en Cojímar y Bacuranao sin perder un solo soldado. ∘ 7 Junio, 1810Fue Roberto Schumann un músico apasionado. Cantor de la infancia, de la pasión y de la alegría, como también de la desesperación, maestro de la vida interior y de la intimidad. Dejó el Derecho por el Piano y el Piano por la Composición. Escribió primero para piano y después las obras sinfónicas, una tras otra: sinfonías en si bemol, re mayor, do menor, mi bemol; oberturas de conciertos, oratorios, obras de música de cámara para quintetos, cuartetos, tríos y, finalmente, una página única por su grandeza: el Concierto en la menor para piano y orquesta. Fue profesor en el Conservatorio de Leipzig y director de música en Dusseldorf. Atacado por una enfermedad mental intentó suicidarse arrojándose al río Rin, de donde fue rescatado, y falleció algún tiempo después en una casa de salud. ∘ 7 Junio, 1812Notable escritor y bibliógrafo, en cuyo homenaje se celebra en esta fecha el Día del Bibliotecario. A este erudito e investigador se debe el primer esfuerzo serio y metódico sobre el proceso de las letras y la cultura en Cuba, así como el primer intento de bibliografía nacional al publicar en tres tomos "Apuntes para la historia de las letras y de la instrucción pública de la Isla de Cuba". Antonio Bachiller y Morales sufrió represalias y vejaciones del gobierno español, por lo que se vio obligado a marchar al extranjero. A su regreso fue miembro de importantes instituciones nacionales y extranjeras, y desarrolló una intensa labor periodística y literaria. ∘ 7 Junio, 1865Instituido para recordar que en igual día, pero en 1865, Ignacio Agramonte desarrolló su Tesis de Grado para recibirse como licenciado de la Facultad de Derecho. Inicialmente se denominó Día del Abogado, por la costumbre de la época de llamar Abogado a todos los juristas. Después del triunfo de la Revolución pasó a nombrarse, con más propiedad, Día del Jurista, y finalmente se adoptó la actual denominación: Día del Trabajador Jurídico, título más apropiado y justo pues comprende no sólo a los juristas sino también a todos los trabajadores que les auxilian en sus tareas. ∘ 7 Junio, 1896A las seis de la mañana Máximo Gómez levanta el campamento de Providencia y lo traslada a la Auretánea. En este nuevo sitio recibe la noticia de que al frente de una columna salió de Camagüey el general español Adolfo Jiménez Castellanos. Sabe además que dicha columna la integran aproximadamente unos dos mil hombres de las tres armas y que ya se encuentra en Vista Hermosa, a cinco leguas del campamento insurrecto. El General en Jefe ha logrado reunir 300 hombres, que unidos a 100 que lo han acompañado desde Occidente hacen un total de 400, suficientes, piensa y decide, para dar un buen recibimiento al general español. ∘ 7 Junio, 1958La trayectoria de Camilo Cienfuegos, el Héroe de Yaguajay y Señor de la Vanguardia, está matizada con mil hazañas que lo hicieron legendario. Camilo tenía una prosa fácil, recurrente y no exenta de humorismo. En esta fecha, en un nuevo informe a Fidel, le expresa: "Ya tengo organizados los pueblos de Bayamo, Holguín y Victoria de las Tunas. (…) Ya estamos trabajando haciendo escuelas, en los próximos días comenzará a funcionar la primera. Esto será costeado por los señores acaudalados de estas zonas". ∘ 7 Junio, 1994Este día se celebra por una iniciativa canadiense, y su celebración es relativamente reciente. Los océanos cubren dos terceras partes de la superficie de la Tierra, y a través de sus interacciones con la atmósfera, la litosfera y la biosfera, juegan un papel relevante en la conformación de las condiciones que hacen posible las distintas formas de vida del planeta. Además de servir como hábitat de una vastísima colección de plantas y animales, los océanos proporcionan alimento, energía y múltiples recursos a los seres humanos. En 1994, la comunidad internacional dio un paso muy importante para la protección de los océanos al haber entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos.