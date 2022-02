Sistema de la Agricultura en Villa Clara pasa revista a su trabajo

En en el encuentro se hizo énfasis en los aspectos que no marchan bien como la ganadería en cuanto a crecimiento de la masa y producción de leche; el deficiente uso de la tierra y la existencia de muchas áreas vacías y que no se entregan, también el no cumplimiento de los planes de siembra de algunos cultivos esenciales. Hay demoras en los trámites de entrega de tierras a quienes la solicitan para ponerlas a producir.

Se aportan cifras que dicen mucho de la situación en los campos de la provincia. Existen hoy más de 10 mil hectáreas sembradas de plátanos, mas de 8 mil de yuca, más de 2 mil de boniato y 1537 de malangas lo que implica incrementos pero aún no son suficientes. El 80 por ciento de la masa ganadera está en manos privadas pero no produce lo suficiente como tampoco el 20 por ciento que pertenece al sector estatal.

En cultivos varios se cumplen los planes al 97 porciento, pero aún solo se llega a las 24 libras de las 30 percapita mensuales que deben ofertarse. Ya están sembradas las 400 hectáreas de papas previstas y en los próximos días comienzan las primeras recolecciones. En la agricultura urbana ya el promedio provincial rebasó los 10 metros cuadrados pirvhabitantes previstos pero Santa Clara solo llega a 6,12 y en general los niveles de producción son insuficientes.

Aunque se reajustó el Plan, se ha cosechado hasta el momento el 85 porciento del arroz con 6 mil 985 toneladas, en el tabaco se cumplió con la siembra de las 1360 hectáreas previstas incluyendo las 110 de tabaco tapado. La producción de miel crece con respecto al año anterior en un 76 porciento llegando a las 897 toneladas. Se obtuvieron 144 981 000 unidades de huevos para un 95 porciento de lo previsto, debido sobre todo a la inestabilidad de la fuerza laboral por los efectos de la pandemia y a la mala calidad de las materias primas para elaborar piensos.

Un punto crítico es la producción de leche donde solo se llegó al 79 porciento del plan con 40 324200 litros, decreciendo en 6 millones con respecto al año anterior