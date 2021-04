Servicios de Radio Cuba en Villa Clara

El proceso de instalación de nuevos transmisores digitales con capacidad para unos 8 canales de televisión y casi una decena de emisoras de radio se desarrolla con normalidad y de manera paulatina, por lo que el denominado apagón analógico anunciado por el país se estima ocurra dentro de cuatro o cinco años, cuando las condiciones de infraestructura tecnológica se extienda a las tres regiones de Cuba.



Este apagón analógico consiste en eliminar los canales analógicos y parcialmente quitar la transmisión analógica, consolidando la señal digital. Este proceso ocurrirá primeramente en la región occidental, luego en la central y por último en la zona oriental. Directivos explican las bondades de la televisión digital cuya calidad es mucho mayor respecto a la analógica, no tiene posibilidad de fantasmas en la imagen ni la incómoda hormiguilla.



Rolando Cerralvo, subdirector de Radio Cuba, explicó que debido a las irregularidades geográficas existen lugares como los del Escambray en los que se dificulta la señal digital debido a la altura que debe tener la antena para transmitir la señal. Zonas de Realengos aún quedan fuera de la cobertura de la señal de la televisión digital; en zonas como Sierra Morena la señal digital en ocasiones no es buena debido a las imperfecciones geográficas que rodean el lugar. Hay un plan para mejorar las condiciones técnicas del transmisor ubicado en Corralillo que permitirá mejorar la señal de Sierra Morena, afirmó el directivo.



Respecto a la distribución y venta de cajitas decodificadoras no se precisa cuándo se realizará, pues quienes comercializan dichos equipos son las tiendas Caribe y otras entidades, además está relacionado al proceso de apagón analógico según se desarrolla en el país.



Entre las inquietudes de la población está la interrogante de cuándo se podrá escuchar la CMHW por la señal digital a lo que los funcionaros contestan que por el momento la infraestructura no permite que esto suceda, al igual que con la señal de la Emisora Radio Arimao de Manicaragua que solo tiene alcance dentro de la cabecera municipal y por el momento no se extenderá a otras comunidades el alcance de su señal.



Respecto a los mantenimientos expresaron que los mismos se realizan de manera programada según la Planificación de un año para otro y muchas veces no afecta la transmisión televisiva, aunque cuando puede ocurrir alguna afectación, se anuncia con anterioridad. En ocasiones las fallas de la señal digital no se deben directamente a Radio Cuba, sino que son de otra índole.