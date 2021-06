Preparados y alertas, llegó la temporada ciclónica

Para los cubanos “Preparados y Alertas” es una frase muy conocida hasta por los pequeños de casa y va más allá de una frase, es una realidad. Llega junio y comienza la temporada ciclónica para el Caribe.

Antes del 1 de junio los cubanos comienzan a preparase para ese período ciclónico que se extiende hasta el 30 de noviembre. Seminarios de preparación y acciones que se derivan de él, comienzan a realizarse para evitar que nos sorprenda un huracán y con él, la destrucción de construcciones, viviendas y sembrados. Pero especialmente para evitar pérdidas de vidas humanas.

Amaury Machado Montes de Oca, meteorólogo y Jefe de Departamento de Pronósticos del Centro de Meteorología de Villa Clara en la revista especial en tiempos de pandemia que trasmite Telecubanacán, aseguró que será esta una temporada ciclónica muy activa.

Existen muchos factores que contribuyen a eso – continúo Machado Montes de Oca – la pasada fue una temporada record, muy atípica, que no pienso se repita otra vez en muchos años, más de 30 ciclones tropicales. En este momento la media de la temporada cambió, aseguro el meteorólogo, una normal tiene 14 ciclones tropicales.

El calentamiento global entre otras causas lo facilitan, y Cuba está pronosticando 16 para este período, y nuestro Centro Nacional es de los que menos pronostican, otros Centros mundiales vaticinan 17, 22 y hasta 24, acotó el Jefe de Departamento de Pronostico del Centro de Meteorología de Villa Clara en la televisora provincial.

Reitera Machado Montes de Oca que el pronóstico oficial para Cuba es una temporada activa. La posición media del anticiclón en agosto – septiembre que se prevee más fuerte que lo normal, y esto hará la recurva de los sistemas en esos meses sobre el Caribe y nuestro país, aseveró Amaury.

Aunque en el mes de junio no es común que afecte un sistema ciclónico a Cuba, estar alertas y preparados es lo indicado por las autoridades de la defensa civil cubana y es lo mejor para evitar una sorpresa, dijo el meteorólogo villaclareño.



En 115 años solo tiene una afectación directa Villa Clara, específicamente en 1906, no obstante, la preparación en estos meses es importante, porque además de prever algo que aunque no es usual puede ocurrir, nos sirve para enfrentar a los sistemas que ocurran en potros meses venideros.

Agosto, septiembre y octubre son siempre meses muy activos y debemos estar listos para enfrentarlos. Villa Clara desde el siglo XIX, dígase en 135 años, ha sido afectada por 43 ciclones tropicales, de ellos 19 huracanes, y el último huracán que nos sacudió fue Enma en el 2017.

Según estadísticas, afecta un sistema tropical a Villa Clara cada 4 años y un huracán cada 8 años. No significa que todos los sistemas tropicales afecten a la isla, solo se pronostican la actividad de la temporada y la necesidad de estar listos para enfrentarla y tener la menos afectación posible.

Se prevén, concluyó Amaury Machado Montes de Oca, que la afectación de ciclones a Cuba es elevada, más de 85 %, mientras que de un huracán es de un 45 %, también bastante alta. Tres sistemas se formarán en el Caribe y en el Atlántico 10; 2 deben entrar al área del Caribe. Ya suman 5 con posibilidades de afectación a la isla para, los cuales debemos estar preparados y alertas.