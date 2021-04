Hoy Villa Clara reporta 13 casos positivos a la Covid-19 y 22 altas médicas del día (+ Video)

Efemérides: ∘ 15 Abril, 1452La bicicleta, la Gioconda, el paracaídas, el alas Delta, La Ultima Cena, la escafandra de buzo. Todo lo enumerado en esta lista, al parecer ilógica, donde figuran juntas obras de arte famosas y atributos del deporte, fue creado por un mismo hombre: Leonardo de Vinci (1452-1519), pintor, escultor, arquitecto, músico e ingeniero. Nació un día como hoy en una aldea cercana a Florencia, Italia. En este genio, la actividad artística y la científica nacen de un mismo origen y retoñan incesantemente la una de la otra. El dibujo es siempre en él verdaderamente un lenguaje, dotado de extraordinaria fuerza creadora y de la misma claridad, belleza y expresividad, cualquiera que pueda ser su tema y contenido. No era solamente pintor, sino también escultor. Había modelado algunas cabezas, las escenas de un Vía Crucis y un caballo de proporciones gigantescas. Además era músico: tocaba la flauta y la lira y, según refieren sus contemporáneos, cantaba divinamente. Era además herborista y botánico. En Florencia conoció algunos médicos célebres y se dedicó a estudiar anatomía. Era tan amante de la naturaleza, que hoy día se le consideraría un ecologista. Planeó una ciudad ideal, llena de espacios verdes, atravesada por canales y con calles que pasarían por encima y por debajo de las casas. Dentro de él vivía un inventor apasionado: consagró la mayor parte de su potencial creador a diseñar y construir aparatos, dispositivos y mecanismos que permitieran adueñarse del agua y el aire, dominar la velocidad y el espacio, invenciones absolutamente fantásticas para los humanos de aquella época. ∘ 15 Abril, 1895Aquel día escribió Martí en su Diario de Campaña: "Gómez, al pie del monte, en la vereda sombreada de plátanos, con la cañada abajo, me dice, bello y enternecido, que aparte de reconocer en mí al Delegado, el Ejército Libertador, por él su Jefe, electo en consejo de jefes, me nombra Mayor General... Aunque reconocía su impericia en las cosas de la guerra, Martí no rechazó el nombramiento militar que le anunciaba Máximo Gómez, como días antes había declinado la espontánea aclamación de "Presidente" con que lo recibiera la tropa. El hombre político se daba cuenta de que el grado militar lo colocaba en el rango preciso para librar la guerra necesaria entre los demás jefes insurrectos. ∘ 15 Abril, 1938Los oprimidos tuvieron en César Vallejo su fraterno poeta de métrica libre y humana. Había nacido en Perú, en Santiago de Chuco, en 1892. Pero residió en Francia, Rusia y España, donde participó junto a Carpentier, Marinello, Guillén y Félix Pita, en un encuentro de escritores por la defensa de la cultura en un país que se debatía en los horrores de la guerra. César Vallejo escribió, además de su novela de carácter social, los libros de poemas "Los heraldos negros", "Tungsteno", "Trilce", "España, aparta de mí este cáliz" y "Poemas humanos". ∘ 15 Abril, 1961El año de 1961 fue de duras pruebas para la aún joven Revolución Cubana. La contrarrevolución en el exilio había incrementado sus agresiones contra nuestro país, apoyada por el gobierno de Eisenhower primero y después el de Kennedy. Este día, aviones de fabricación norteamericana bombardean Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, con la intención de destruir los pocos recursos de que disponíamos para la defensa del país. No obstante la sorpresa, el ataque fue rechazado por el fuego antiaéreo de los milicianos y soldados rebeldes. Entre los defensores de la Patria cayó el artillero antiaéreo Eduardo García Delgado, quien antes de morir a causa de la metralla de un rocket, escribió con su sangre "Fidel". La Operación Pluto, de la CIA, estaba en marcha, pero también la respuesta de todo un pueblo.