Experiencias sobre la Covid-19

Mientras el mundo se debate en la lucha contra el coronavirus y en Cuba se continúa con los ensayos clínicos de 5 candidatos vacunales, el municipio de Encrucijada prosigue su labor para evitar que las personas enfermen.



Amaury Fabelo González, Presidente del Consejo Defensa Municipal en Encrucijada, señaló que más allá de dictar nuevas medidas higiénico-sanitarias, es prioritario cumplir con las ya establecidas; es primordial que las personas tengan la percepción del riesgo ante la Covid-19, y por ello las autoridades sanitarias, políticas y de masas no pueden cansarse de hablar con la población y utilizar todos los mecanismos y espacios que se disponen para divulgar constantemente y trasmitirle las experiencias sobre la enfermedad a los pobladores.



En el contexto de la compleja situación epidemiológica que enfrenta el territorio es de suma importancia compartir las experiencias de aquellas personas que han padecido y superado la enfermedad, porque la cooperación es necesaria dentro de los mecanismos diseñados para vencer la pandemia.



Leticia Delgado González, paciente que estuvo internada en el Centro de aislamiento de la Escuela vocacional de arte “Olga Alonso”, de la ciudad de Santa Clara, destacó que es una experiencia muy desagradable estar esperando la noticia de que eres positivo, y que eso constituye la diferencia de que puedas perder o no la vida y dejar o no a tus familiares; se piensa mucho en ellos, en las consecuencias que puedes causarles y los factores de riesgo que conllevan y más si son adultos mayores o niños, como en su caso.



Una de las personas que fuese declarada positivo es el doctor Lizán Martínez Consuegra, quien hoy participa en conversatorios en los centros de trabajo, barrios, zonas y comunidades del municipio e imparte conferencias y seminarios cuyo tema principal es cómo protegerse y evitar el contagio ante la enfermedad: “Hay que sentir temor ante la Covid-19 por las complicaciones que trae consigo; uno deja una cadena de muchas personas que van a estar aisladas, en espera de un PSR y con riesgo para sus vidas. Si uno no se cuida y no usa adecuadamente el nasobuco y las soluciones desinfectantes, si no tiene el distanciamiento necesario de las demás personas, no solo tú te verás afectado, también tu familia, vecinos, conocidos y hasta la situación económica y social del país”.