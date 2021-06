Aplazado culminación de primer período lectivo de la UCLV

El Dr.C Luis Antonio Barranco Olivera, vicerrector primero de la UCLV, señaló que actualmente once edificios de las residencias estudiantiles de la universidad funcionan como centros de aislamiento para contactos de casos positivos, estudiantes que apoyan las labores de atención a los aislados y otro personal que debe cumplir con dicho aislamiento. Varios edificios, tanto del campus universitario como de la sede Félix Varela, hoy asumen esta función en apoyo al enfrentamiento a la pandemia con más de 340 pacientes.

Por ello se desacelera el avance del curso escolar, con la valoración particular de cada estudiante y profesor en el avance de las actividades orientadas según sus planes de estudio modificados para esta primera etapa.

Entre las acciones que se toman están la presencia de los trabajadores imprescindibles para el cumplimiento de las tres prioridades actuales de la casa de altos estudios: la atención a los pacientes aislados, la protección física de instalaciones y recursos materiales, y reformular las estrategias de trabajo respecto al curso escolar flexibilizando y desacelerando el ritmo del mismo.

Barranco Oliver especificó que se mantendrá el personal indispensable para mantener los servicios básicos y vitales, en función de las prioridades de la universidad hoy, para los cuales se le asegurará la transportación en los horarios de 7:30 a. m. salida de Santa Clara para la Universidad y 3:30 p. m. de regreso a la ciudad de Santa Clara.

Todas las actividades que se puedan realizar de forma electrónica o vía correo, se realizarán en esta modalidad para evitar la presencia de personal no imprescindible en las facultades. Además, se organiza el personal de protección de los edificios y recursos materiales de las diferentes sedes universitarias por parte de las facultades durante el día y luego de las 3:00 p. m lo realizarán el personal aledaño a las sedes, hasta las 7:00p. m. El horario nocturno será responsabilidad de los agentes de seguridad y protección de la entidad educativa y directivos de las facultades.

El Dr. C Ángel Guido Navarro Otero, director de Información de Pregrado de la UCLV, explicó que ante la compleja situación epidemiológica que vive la provincia y la ciudad capital, se extiende el período de culminación de asignaturas que correspondía a esta semana de junio, hasta el próximo 23 de julio cuando estaba previsto la culminación del resto de las asignaturas orientadas para este primer momento del curso escolar en las diferentes sedes de la UCLV. Los estudiantes que deseen y tengan la posibilidad de cerrar sus asignaturas, lo pueden hacer como se había previsto anteriormente, y aquellos que por varias razones no hayan podido hacerlo, tendrán hasta el próximo mes de julio para hacerlo, recalcó el funcionario.

El acceso a las plataformas digitales de la UCLV se mantiene libre de costo mediante los datos móviles, toda la información oficial brindada en esta ocasión también se puede encontrar en la página web del centro, así como la información sobre el estipendio de los estudiantes que se comienza a entregar desde el 23 de junio, según informó el Dr C José Antonio Marimón Carrazana, Vicerrector de Extensión, Comunicación e Informatización de la UCLV.

Sobre este tema del estipendio, se especificó que los estudiantes que tienen acreditado una tarjeta magnética lo podrán recibir por esta vía electrónica, y los que aun no la tienen, podrán cobrarlo mediante una nómina electrónica en las diferentes sucursales bancarias de la provincia. Los que no puedan cobrarla, no perderán el dinero, pues se le mantiene en esa cuenta, y lo podrán cobrar en otro momento.

Aun no se define la fecha de inicio de las clases presenciales en la casa de altos estudios villaclareña, confirmo el Dr C Luis Antonio Barranco Olivera, vicerrector primero de la UCLV. Cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, se retomará las asignaturas prácticas y de desarrollo de habilidades en las diferentes carreras, explicó . Ante las dudas de familiares y estudiantes, ahora lo primero es mantener a salvo la salud y la vida, «seremos flexibles con los estudiantes, y todos recibirán el apoyo de los profesores para adquirir sus conocimientos en el tiempo que lo necesiten, pero no vamos a regalar títulos”, agregó el Vicerrector primero de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas.