No lo dejes entrar a casa

En varias partes del verde caimán, indistintamente ha llovido, en otras geografías aun las esperan ansiosas, esto se une al incremento de las altas temperaturas y junto a las condiciones climatológicas de estos meses comienza la batalla contra el mosquito. Un vector que también se alegra de las aguas para proliferar, picar y trasmitir enfermedades. Muchos consideran que el Aedes Aegepty llegó a Cuba para quedarse, pero creo que si ud no le permite que entre en su casa, le ganamos la batalla.

Existen en el país protocolos sanitarios que van encaminados a su eliminación y evitar que nos enfermemos, pero donde cada uno de nosotros jugamos también un importante papel. De cada uno depende que no se hospede en nuestro hogar y nos enferme, no le dejemos todo al Ministerio de Salud pública, nuestro actuar responsable es primordial.

La fumigación de nuestras viviendas es indispensable en su eliminación, pero muy importante también es la labor de cada uno de los moradores en sus viviendas. El auto focal ha demostrado que es elemental para evitar su proliferación, y eso nos toca de cerca.

Mantener los patios limpios, lavar bien y darle el tratamiento que llevan los depósitos de agua, son algunas de las estrategias que no permiten que el mosquito entre a nuestra vivienda y así las enfermedades que el trasmite. Estos son consejos que a diario trasmiten los medios de difusión masiva como una manera de mantener a raya al vector.

No hay que esperar a que Villa Clara tenga una alta incidencia en la existencia del mosquito y la trasmisión de las enfermedades trasmitidas por él, cumplir con los protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública basta para no dejarlo volar en casa.



Recordar que el dengue, el Zika y el chicungunya son enfermedades que trasmite el Aedes Aepypty, impedir su entrada a nuestros hogares con el apoyo de las familias sigue siendo un arma eficaz en este combate cuerpo a cuerpo con el mosquito. Ud es más grande y fuerte que el mosquito, pero no trate de matarle con una palmada. Cumplir con las medidas establecidas bastan para eliminarlo. ¡Hágalas suyas