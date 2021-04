Mantén la guardia en alto, acorrala y mata a la COVID

Hace unos días me referí al tema de otra manera, pero con el mismo objetivo: “evadir, acorralar a la pandemia y darle su fin”, sin embargo, no es así. Hoy los números son alarmantes y las gentes sigue indisciplinada e irresponsable en su quehacer diario.

Si agregamos los fallecidos y las edades, veremos que los muertos son de cualquier edad, quiero decir y repito una vez más más, que “vulnerables somos todos”, y eso se ha demostrado en cada jornada de análisis de la situación epidemiológica que protagoniza el Doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología en la trasmisión de la televisión nacional de cada amanecer.

Cada cifra, cada consejo que trasmite Durán García, demuestra cómo el virus se multiplica en nuestro país y nos pone en jaque. Hoy son varias las cepas que circulan por la Isla y la vida sigue igual con los irresponsables. Oídos sordos y actuaciones negligentes son tropiezos que se pagan caros.

Recuerdo otra vez, que cuando comenzó la trasmisión en el país, todos estábamos atentos y asustados y cumplíamos con lo establecido y ni parecidas era la cantidad de contagiados en sus inicios, pero sí las medidas se respetaban y se cumplían.

Los Consejos de Defensas y autoridades sanitarias se desgastan y a las gentes parece no importarles. Hace unos días leí en internet que muchos reaccionan cuando les toca muy de cerca, y ya para entonces, no hay retroceso.

Villa Clara, en cambio, mantiene una meseta en sus cuentas, sin embargo, a mi criterio no está bien, y no es porque esté ansiosa como muchos por llegar a Cero contagios, sino porque considero que muchos han perdido la percepción del riesgo y otros nunca la han tenido y actúan con indolencia y dejadez. Los ejemplos sobran, pero para ser precisos, todos los municipios tienen contagiados y continúan Manicaragua y Cifuentes dando los números más altos.

Gretza Sánchez Padrón, directora Provincial de Salud, en la reunión de análisis que se realiza diario en el Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara, llamó una vez más a la prudencia, a la realización consiente de las pesquisas, a asistir ante cualquier síntoma al médico y a quedarse en casa. Alberto López, Presidente de gobierno reiteró las medidas establecidas hace ya un tiempo en la provincia. Control de fronteras, horarios de comercios y servicios, restricciones de transeúntes en las calles, cumplimientos estrictos de los protocolos en los centros de aislamientos y el resto de las que ya se conocen y que viola la población sin miramientos.

Calidad en la investigación epidemiológica y no confianza en las cifras bajas de contagios, son elementos necesarios para cortar la trasmisión y en eso coincidieron ambos dirigentes villaclareños. Y me pregunto ¿si todo está orientado y encaminado para lograr erradicar el virus, por qué existen quienes no los cumplen? Revise si ud está entre ellos.

Y por favor una vez más “Haz de tu casa el lugar donde reír, cantar, bailar, descansar y amar”. Estos sentimientos sanan y curan, evitan el llanto y el sufrimiento por la pérdida que pudo evitarse. Ten presente que solo puedes lograrlo cumpliendo el protocolo establecido para acorralar y matar a la COVID, ármate de ellos para lograrlo.