El Bloqueo es un Pecado

Acabo de leerme los Diez Mandamientos de Dios, según la religión cristiana. Ahora que los Estados Unidos tienen a un presidente católico devoto y practicante, deberían de inmediato, para ser consecuente con su fe, eliminar el cruel bloqueo contra Cuba que contradice claramente tres de esos mandamientos.



No robarás, dice uno de esos preceptos; ¿cómo se le puede llamar a la sustracción unilateral de los activos cubanos en bancos de los E.E.U.U. sin el consentimiento de nuestro gobierno?¿cómo se le puede llamar a la usurpación de marcas de productos reconocidos internacionalmente como cubanos, como es el caso del Ron Havana Club?

No matarás, dice otro. ¿Cómo se le puede llamar a los muertos en las acciones terroristas efectuadas contra Cuba por parte de los Estados Unidos como la inoculación del Dengue Hemorrágico, los ataques de lanchas piratas que incluyeron ametrallamiento, y sobre todo, cómo se le puede llamar a los pacientes cubanos, entre ellos niños, que fallecen privados de las medicinas y tecnologías norteamericanas que los hubieran salvado?

No cometerás actos impuros, dice otro mandamiento. ¿Cómo se le puede llamar a las acciones que persiguen crear hambre, desesperación y enfermedades en un pueblo cuyo único delito es darse un sistema sociopolítico diferente al de los Estados Unidos? Impuro es todo lo contrario a la pureza y bondad de alma a la que aspira la religión católica que profesa el presidente Biden. Solo el caso de lo que significa el bloqueo en el campo de la salud, donde personas enferman y otras no se curan por carecer de medicamentos y tecnologías que se producen a solo 90 millas de su país, da una idea de la crueldad y la falta de humanidad y compasión de quienes realizan el bloqueo; quien es cruel, quien no tiene bondad y compasión, nunca será un verdadero cristiano ni católico, por la sencilla razón de que vive en Pecado Permanente y Consciente, porque saben la canallada que hacen.



Con todo respeto a los preceptos religiosos, pero en mi opinión mientras que no eliminen el Bloqueo contra Cuba, no merecen Perdón por tan horrible Pecado.