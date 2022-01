¡1946 positivos hoy!

1. Nada que no se pueda explicar desde la ciencia

2. Nada que no hayamos alertado desde la ciencia

3. Nada que no podamos controlar desde la ciencia

1. Omicron combina sabiamente una serie de mutaciones en la proteína S que la hace más transmisible y más evasiva de la inmunidad. Supera a delta en transmisibilidad y a algunos otros virus muy transmisibles como el sarampión. Seguirán subiendo los casos, pero no subirán significativamente graves, críticos ni fallecidos.

2. Desde mediados de diciembre comenzaron las alertas de varios científicos cubanos. Alertamos que era cuestión de tiempo, que volverían los números de casos que una vez quisimos olvidar, y que seria rápido en enero, que posiciones triunfalistas no ayudarían, que había q reducir algomeraciones, festejos. Aquí están los números de hoy y esperemos verlos crecer exponencialmente. Ha pasado en el mundo, incluso en países que tienen altas coberturas de vacunación. No es cuestión de una vacuna u otra, es cuestión de transmisibilidad de la nueva variante.

3. La vacunación de la mayoría de la población cambiará el escenario en Cuba. Decisiones que se tomaron hace meses: comenzar la vacunación mediante una intervención sanitaria con candidatos vacunales, la vacunación masiva de los niños, la vacunación de los convalecientes. Esto hace que podamos hacer un manejo diferente de los casos ante la nueva ola. Adelantar el refuerzo de la poblacion adulta a 3 meses es la estrategia más efectiva ahora mismo, gracias a que disponemos de las dosis necesarias de las Soberanas y Abdala para hacerlo. La respuesta de células T persiste y hemos demostrado que se estimula con nuestras vacunas. No volveremos a vivir lo de Julio-Septiembre pq sacamos ventaja.

Tenemos q asumir con responsabilidad q hay que convivir con esta enfermedad, y que hay mantener abierto el país porque la economía no resiste más. Esta batalla sigue dependiendo de nosotros, podemos seguir ganando, tenemos las armas y el conocimiento de nuestro lado.

Dagmar García Rivera