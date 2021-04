COVID-19: Otra jornada con alto número de muertes y casos positivos

Fueron en total mil 037 las muestras que fueron efectivas en la detección del SARS-CoV-2, en un universo de más de 22 mil realizadas, mientras que se registró el triste hecho de tener el número de muertes diarias más alto desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020. Además, se dieron 974 altas.



A continuación texto completo del informe del organismo de salud cubano.



Al cierre del día de ayer, 17 de abril, se encuentran ingresados un total de 25 mil 312 pacientes, sospechosos 3 mil 855, en vigilancia 16 mil 562 y confirmados activos 4 mil 895.



Para COVID-19 se estudiaron 22 mil 088 muestras, resultando mil 037 muestras positivas. El país acumula 3 millones 363 mil 901 muestras realizadas y 93 mil 511 positivas.



Del total de casos 993 fueron contactos de casos confirmados; 18 con fuente de infección en el extranjero, 26 sin fuente de infección precisada.



De los casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 541 y del sexo masculino 496.

Lea también:

COVID-19: Trabaja Guantánamo por mantener mínima tasa de incidencia

Soberana Plus: Comenzó segunda fase de su ensayo clínico (+Fotos)



El 38% (397) de los casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 47 mil 639 que representa el 51.0% de los confirmados hasta la fecha.



Por grupos de edad: de menores de 20 años, (159), de 20 a 39 años, (328), de 40 a 59 años (366) y más de 60, (184).

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 29 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 3 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre:1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 17 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez:3 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Viñales: 3 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 22 casos

Artemisa: 7 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 2 (importados).

Bauta: 2 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena:3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio de los Baños: 4 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal:3 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 584 casos

Diez de Octubre: 61 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo:82 (contactos de casos confirmados).

Boyeros:43 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 38 (contactos de casos confirmados).

Cerro:58 (contactos de casos confirmados).

Cotorro:5 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 18 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 51 (50 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana Vieja: 57 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 32 (contactos de casos confirmados).

Marianao:29 (contactos de casos confirmados).

Playa:29 (contactos de casos confirmados).

Plaza de Revolución: 30 (contactos de casos confirmados).

Regla:12 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón:39 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 37 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 7 (contactos de casos confirmados).

Güines: 4 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 5 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 3 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 6 (contactos de casos confirmados).

San José de las Lajas: 5 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 4 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 115 casos

Calimete: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cárdenas: 31 (16 contactos de casos confirmados, 12 importados y 3 sin fuente de infección precisada).

Colón: 4 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Jovellanos: 26 (23 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Limonar: 3 (contactos de casos confirmados).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 26 (24 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Pedro Betancourt: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Perico: 3 (contactos de casos confirmados).

Unión de Reyes: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 20 casos

Aguada De Pasajeros: 4 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 11 (10 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas:1 (contacto de caso confirmado).

Villa Clara: 10 casos

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua:6 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santa Clara: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 26 casos

Cabaiguán: 13 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico:2 (contactos de casos confirmados).

La Sierpe:2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 10 casos

Chambas: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Camagüey: 3 casos

Camagüey: 1 (importado).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes:1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 9 casos

Jobabo: 2 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 7 (contactos de casos confirmados).

Granma: 65 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 45 (contactos de casos confirmados).

Campechuela:3 (contactos de casos confirmados).

Cauto Cristo:1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Jiguaní:3 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo:3 (contactos de casos confirmados).

Pilón:1 (contacto de caso confirmado).

Río Cauto: 2 (contactos de casos confirmados).

Yara:4 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 12 casos

Frank País: 3 (contactos de casos confirmados).

Holguín:6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo:2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 88 casos

Contramaestre: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

Mella:6 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 39 (37 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 17 (15 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Tercer Frente: 4 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 7 casos

Baracoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 importado).

De los 93 mil 511 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 895, de ellos 4 mil 832 con evolución clínica estable. Se acumulan 525 fallecidos (trece en el día), letalidad de 0.56%; dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 974 altas, se acumulan 88 mil 035 pacientes recuperados (94,1%). Se atienden en las terapias intensivas 63 pacientes confirmados de ellos 31 críticos y 32 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 94 años de edad. Municipio Minas de Matahambre. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Fractura de Cadera. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un cuadro de hipotensión arterial que respondió con volumen. Afebril, con sedación intermitente, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio: La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Oligoanúrica. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 80 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstrutiva Crónica y Esquizofrenia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas, con tendencia a la hipotensión arterial y a la bradicardia. Diuresis conservada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio San Nicolás de Bari. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mantiene febrículas, se extuba sin dificultad en el día de ayer. Hoy ventilando espontáneamente con oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Rayos X de tórax. Imagen radiopaca que impresiona distress respiratorio. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia, Insuficiencia Cardíaca y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con derrame pleural derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo, Enfermedad Renal Crónica y Cardiopatía Isquémica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano,de 73 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Operado de Aneurisma de la Aorta y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 56 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ayer presenta un incremento de la demanda ventilatoria por lo que se inicia la ventilación no invasiva. Hoy afebril, en ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en el día de ayer comienza con polipnea y disnea marcada, se inicia la ventilación no invasiva, que al no resolver fue necesario intubar y ventilar. Ahora en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano italiano, de 58 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, despierto, abundantes secreciones bronquiales, en ventilación mecánica se trabaja en el proceso de destete. Estable hemodinámicamente. Diuresis mejorada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado inflamatorio en base pulmonar derecha y hemitórax izquierdo. Tratamiento el indicado en el protocolo. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Moteado inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 32 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, abundantes secreciones bronquiales, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio en los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 86 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Arterial Periférica y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, vigil, polipnea superficial, dependiente de oxígeno, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en posición prono. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Cotorro. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de recto. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despertable, cooperativa, en Ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias parahiliares a predominio derecho. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanuria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana, de 74 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Artrosis Generalizada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidad de ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril. Con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, por mantenida hipoxemia se decide intubar y ventilar. Ahora afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Operado de Insuficiencia Venosa superficial crural. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febrícula, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Imagen en vidrio deslustrado bilateral que compromete la totalidad de ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio. Jovellanos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, comienza con manifestaciones de insuficiencia respiratoria que no resuelve con Ventilación No Invasiva y se aborda la vía aérea, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Infiltrado intersticial e imagen en vidrio deslustrado Bilateral. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con manifestaciones de Insufiencia respiratoria y necesidad de intubación y ventilación, en ventilación mecánica con distres respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrados pulmonares difusos en ambos campos pulmonares en vidrio esmerilado. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Encrucijada. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con miembro superior derecho duro y empastado, se interpreta como posible trombosis venosa profunda, mejor control metabólico, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado intersticio alveolar de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 91 años de edad. Municipio Bayamo Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, en proceso de destete. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral a predominio de campo pulmonar derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 96 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fractura de cadera operada hace 4 años. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Episodio de Fibrilación Ventricular revertida. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica fenotipo bronquítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejor control metabólico, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio bilateral. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Incontinencia urinaria y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 90 años de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Hiperplasia Prostática y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 87 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con alivio del dolor precordial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Electrocardiograma evolutivo sin cambios isquémicos. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus de debut. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica, buen control metabólico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada.Reportado de grave.

Ciudadana cubana, 78 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con mejoría clínica, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, desorientado con rigidez de nuca y miembros, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sin dolor precordial ni disnea, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 53 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. TAC de cráneo. Hematoma subgaleal frontoparietal izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejor control metabólico, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. TAC de Pulmón que muestra lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 41 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: salud. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, acoplado, consciente, cooperativo, tolerando la Ventilación No Invasiva, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría. Normal. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fístula Traqueo esofágica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, ligera polipnea superficial a los esfuerzos, se mantiene con Ventilación No Invasiva que tolera adecuadamente. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio en ambos bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Cirrosis Hepática y Etilismo. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, desorientado, poco cooperativo, con mejoría de la saturación, dependiente de oxígeno en ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría. Normal. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Imagen de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho y en base pulmonar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativa, con polipnea superficial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en posición prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Imagen de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho y base pulmonar izquierda. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, con tendencia la hipertensión arterial sistólica, polipnea superficial, dependiente de oxígeno, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en ambas campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubano, de 64 años de edad. Municipio. Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Artritis Reumatoide e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, consciente, cooperativo, polipnea superficial, dependiente de oxígeno, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Imagen de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Arterial con Amputación Supracondílea de Miembro Inferior Izquierdo y Etilismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, orientado, afebril, con polipnea ligera, con deposiciones diarreicas, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en posición decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 1 año de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica, con diagnóstico de Síndrome Nefrótico, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría alcalosis metabólica Ultrasonido: Escaso líquido en cavidad pleural. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio Cabaiguán. Provincia Santi Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Esquizofrenia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, mantiene polipnea moderada, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Múltiples Radiopacidades bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales periféricas, con predominio hacia las bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 76 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos: Distrofia muscular progresiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hacia las bases pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, poco cooperativa, sin polipnea, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Patrón intersticial difuso bilateral, discretas opacidades basales de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 89 años de edad. Municipio y Provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Opacidades algodonosas en ambas bases a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémico a repetición. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, en Ventilación No Invasiva con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente, se ha mantenido con hipertensión arterial, se reajusta las dosis del tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Cardiomegalia. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Colitis Ulcerativa y Mastectomía Izquierda por Neoplasia de Mama. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, en Ventilación No Invasiva con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Infiltrado pulmonar difuso bilateral. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Gastritis Crónica. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Residía en el municipio Plaza de La Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 1 día. Presentó deterioro hemodinámico que requirió apoyo con aminas y posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano chino de 54 años de edad. Residía en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hepatitis B. Estadía hospitalaria: 17 días. Presentó bradicardia extrema, hizo parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Residía en el municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó cuadro agudo de disnea, taquicardia, cianosis, seguida de paro cardiaco. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Residía en el municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Síndrome Nefrótico. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó bradicardia extrema, en parada cardíaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubanade 74 años de edad. Residía en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Diabetes Mellitus tipo I, Insuficiencia Venosa Periférica y Discapacidad Físico – Motora por amputación de ambos miembros inferiores. Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó bradicardia extrema, con parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Residía en el municipio La Lisa, provinciaLa Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Linfoma no Hodgkin. Estadía hospitalaria: 2 días. Presentó parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Epilepsia. Estadía hospitalaria: 8 horas. Presentó episodio súbito de disnea y desaturación que se interpretó como Tromboembolismo pulmonar, se trasladó a Cuidados Intensivos, donde se ventiló, evolución posterior desfavorable, con hipotensión arterial que no respondió a la administración de volumen por lo que se apoyó con aminas. Presentó parada cardiaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Infarto del Miocardio. Estadía hospitalaria: 18días. Presentó parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Residía en el municipio Bayamo, provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Enfisematoso), Insuficiencia Cardíaca, Aneurisma de la Aorta Abdominal y Enfermedad Renal Crónica no oligúrico. Fumador de más de 20 años. Estadía hospitalaria: 6 días. Presentó parada cardiaca en taquicardia ventricular sin pulso. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Residía en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía hospitalaria: 12 días. Presentó shock refractario y cayó en parada cardiaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Residía en el municipio Habana de Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Sustitución Valvular Aórtica hace 13 años. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó parada cardiaca. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 17 de abril se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 141 millones 41 mil 989 los casos confirmados (+ 742 mil 56) con 18 millones 229 mil 417 casos activos y 3 millones 17 mil 890 fallecidos (+ 11 mil 436) para una letalidad de 2,14.

En la región de las Américas se reportan 60 millones 452 mil 950 casos confirmados (+ 224 mil 492), el 42,86 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 284 mil 439 casos activos y 1 millón 461 mil 468 fallecidos (+ 5 mil 476) para una letalidad de 2,42.