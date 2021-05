La crema Virginia, para todas las ocasiones

Ingredientes.

1. 4 tazas de caldo de pollo. 2. 2 tazas de harina de trigo. 3. Jamón picado a la jardinera. 4. Queso rallado. 5. 2 cucharadas de mantequilla.

Modo de elaboración.

Colocamos el caldo de pollo en un recipiente a fuego medio. Luego mezclamos la harina de trigo junto a la mantequilla en otro recipiente hasta que logremos que se unan ambos ingredientes. Después agregamos esta mezcla al recipiente que teníamos a fuego lento con el caldo de pollo y con una paleta apropiada comenzamos a mover constantemente hasta que la harina de trigo logra incorporarse al caldo. Es importante que no deje de mover constantemente. En ésta receta no le he dado como ingrediente la sal porque la misma ya está incorporada al caldo de pollo que hizo previamente. Agregue casi al finalizar el queso a su gusto. Cuando sirva la crema incluya el jamón. Listo ya tiene una deliciosa crema Virginia, para todas las ocasiones.