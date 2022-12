Comidas criollas cubanas para las festividades de fin de año

Las festividades de fin de año es la perfecta oportunidad para congregar todo el grupo familiar incluidos los que radican en fuera del país por disímiles razones y que intentan estar para estas celebraciones siempre en Cuba, reunidos con sus seres más queridos. Cada uno de los cubanos, con independencia de la mayor o menor cantidad de recursos disponibles ahorramos lo más que se pueda para no pasar por alto esta festividad. Las bebidas y comidas consumidas durante estas conmemoraciones componen una vieja costumbre que se ha mantenido a través de los años, con disímiles variedades según el momento histórico que ha tocado vivir, pero manteniendo la raíz de esta añeja tradición.

Platos típicos nacionales no han faltado jamás en la mesa de cada uno de nuestros hogares y de todos éstos les ofrecemos algunas recetas de las que siempre se han disfrutado, además de algunas recomendaciones para su preparación de la manera más sana posible. En Cuba se consideran las Fiestas Navideñas a las incluidas entre el fin del año y el comienzo del año próximo incluyendo Nochebuena, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes. Estos acontecimientos tienen la particularidad de reunir a toda la familia y desde tiempos pasados se volvieron una tradición muy popular. En estas fechas prevalece un menú tradicional de bebidas y comidas típicas, donde destaca el lechón asado, asociado según la región, de congrí confeccionado sobre todo en el oriente de Cuba o de arroz moro mucho más preparado en la zona occidental, los tostones, la yuca con mojo, la ensalada de vegetales y dulces caseros, especialmente los buñuelos de Navidad, aunque también son característicos las mermeladas, el dulce de coco y las frutas en almíbar con queso. Los vinos y la cerveza e la actualidad son las bebidas que más se utilizan. En tiempos pasados y aún en los momentos actuales, pero en menor escala, el pavo relleno y el ponche de leche, confeccionados en casa, son de la predilección de muchos.

PLATOS MÁS FRECUENTES EN NUESTRAS FESTIVIDADES

Es muy característico en la cocina nacional, sobre todo en las celebraciones como la cena de Fin de Año, que el principal plato sea el puerco asado, en relación al cual giran las otras comidas; la manera de asarlo cambia según la zona del país. Así por ejemplo en la zona oriental se pone en un pincho que lo traspasa de un lado a otro y se asa, este pincho va sujeto a una estaca introducida en la tierra, que posee diferentes niveles, para, a través de la altura, controlar el calor emitido por la leña o el carbón que está colocado en un hoyo practicado en la tierra. Mientras se le va dando vueltas al pincho o púa para que se cocine por todos sus lados; también es habitual rellenarlo en su interior con congrí oriental, y mientras se cocina el cerdo también se va cocinando el congrí. En la región occidental del país se cocina el puerco a la barbacoa o a la parrilla, técnica de origen indio, que según el tipo de leña empleada modifica el sabor del asado; es muy común emplear las ramas de guayaba o la de mangle rojo. En la provincia de Pinar del Río se emplea mucho, cuando se asa el cochino a la parrilla, cubrirlo con hojas de plátano. En el centro del país se cocina el cerdo también al pincho. En La Habana, la manera más corriente de hacerlo es al horno. Cuando es en cazuela se utiliza a lo largo de todo el país. Lo que es habitualmente común en casi todas las regiones son los condimentos con los que se adoba el puerco, el mojo criollo y su rociado mientras se cocina. La nomenclatura del puerco cambia por toda la isla, pues se le conoce de diferentes maneras como cerdo, marrano, cochino, puerco, macho, lechón e incluso se le llama indistintamente de estas diversas maneras. En diferentes regiones el macho asado de Fin de Año da lugar a otro plato que se consume ya para el Año Nuevo, la llamada montería y se trata de las masitas sobrantes del puerco, donde ya cortadas se estofan en un sofrito y se enriquecen con vino seco y pimentón. Este es un plato donde se aprovechan los subproductos y puede consumirse con casabe, una preparación aborigen, hidratado con la salsa y por encima la montería. Aún en algunas regiones, sobre todo en la zona oriental del país, se sigue utilizando el casabe en las fiestas de Fin de Año.

Otro de los platos más especiales de la cena cubana de esta fecha lo es sin género de dudas la yuca con mojo; se trata de la yuca blanda con un mojo criollo por encima y en numerosas oportunidades se le añaden chicharrones de cerdo. Es grandemente empleado en la cocina y se trata del ajo sofrito al que posteriormente se le adiciona el jugo de una naranja agria.

La comida de Fin de Año va asociada a los plátanos verdes, los cuales son cortados en ruedas y fritos en dos etapas, primero se doran por los dos lados y luego otra vez se vuelven a freír, pero ahora aplastados. Este plato es de procedencia africana y es conocido de disímiles formas, según la región del país; en la zona occidental es más frecuente llamarlo “plátanos a puñetazos” o “tostones”; en Oriente y Centro son llamados “plátanos chatinos”, y también se les llama “patacón pisa’o”. Producto de la gastronomía caribeña lo es sin lugar a duda el congrí, mezcla del arroz blanco cocinado junto con frijoles colorados. No debe equivocarse este plato con el arroz moro, pues en el congrí se utilizan frijoles colorados y en el arroz moro se sustituyen estos por frijoles negros, los cuales dan origen al nombre. Es sabido que la unión del arroz con los frijoles es muy provechosa para el organismo humano, pues los dos mejoran la calidad de las proteínas vegetales presentes, pues poseen aminoácidos esenciales, cada uno los que le faltan al otro formando un complemento ideal desde la óptica nutricional, de esta manera se consigue una proteína de un valor biológico igual a las contenidas en las carnes. Característica en estas fechas, es la ensalada de vegetales. Habitualmente se utilizan los de la estación, especialmente lechuga, tomates y rábanos. Para el aderezo de la misma se emplea una vinagreta clásica, aceite, sal, pimienta y vinagre, y en muchos momentos se le adicionan anillas de cebolla. Es de máxima importancia por el aporte de vitaminas y fibra dietética, que actúan como antioxidantes, vitamina C, E, betacarotenos, y otras sustancias con similar acción, tales como los fitoquímicos y los polifenoles, imprescindibles para contrarrestar la producción de sustancias nocivas por el consumo excesivo de grasas y diferentes carnes. Y como colofón a esta sabrosa cena se encuentra el postre, incuestionable acompañante de la mesa cubana. Para ese fin, se incluye uno casero para no perder la tradición y se puede elegir según gusto y el de los invitados. Solo falta un detalle, y es bailar al ritmo de la buena música, que en un cubano nunca falta, mucho menos en conmemoraciones como esta. Disfrutemos juntos, en familia, abracemos al vecino y al amigo y aprovechemos al máximo los días de las festividades navideñas.

RECETAS DE FIN DE AÑO

Lechón asado

Ingredientes:

-1 puerco entero pequeño o mediano tamaño

-5 naranjas agrias

-2 limones

-4 cabezas de ajo

-2 cucharadita de pimienta

-2 cucharada de comino en polvo

-2 cucharadita de orégano

-3 hojas de laurel

-Sal al gusto

Preparación:

-Lo primero que se hace será preparar el lechón, limpiándolo y quitándole todas las vísceras, y se cuelga para que se vaya escurriendo.

-Ahora toca mezclar casi todos los ingredientes en un recipiente mediano, este será el adobo con las naranjas agrias y el jugo de limón, orégano, comino, ajos, pimienta y la hoja de laurel. Se deja la sal para más adelante.

El siguiente paso es puncionar por todos lados el lechón para añadirle el aliño que ya se había preparado. Lo ideal es realizarlo sobre una bandeja lo suficientemente grande e infiltrarle muy profundo el aderezo para que sea parejo y atrape bien el sabor.

-Luego de haber sazonado el puerco, se deja preparado y reposando toda la noche en el refrigerador, sin congelarlo, pues de esta manera fija más los sabores de todos los condimentos.

-Al día siguiente, se saca y se deja que alcance la temperatura ambiente, mientras tanto se le agrega la sal, uniformemente por todo el lechón. Esto será el punto que le dará de manera definitiva la exquisitez que se espera.

-Cuando llega la hora de cocinarlo, y se debe amarrar en la púa, se deben fijar bien las 2 patas delanteras y las 2 traseras para evitar que cuelguen, haciéndolo con un alambre. Se le coloca otro más largo ocultando todo el lugar abierto, de forma tal que el lechón quede con el pincho pasando por su centro.

-Se prepara el carbón y se enciende en un hueco en la tierra de unos 20 o 30 centímetros, en ambos extremos del hueco se colocan las llamadas orquetas a una altura de 30 cm, que es donde se apoya la púa mientras se dan vueltas.

-Se coloca la púa y se va dando vueltas lentamente para comenzar a cocinar el cerdo de manera pareja y este proceso dura aproximadamente unas 4 a 6 horas.

-Estará listo cuando se note que se ha vuelto bien dorado, ya no suelte líquido de su interior y se sienta crujiente la piel. Entonces ahí es cuando se puede retirar y a disfrutarlo.

-Para el adobo se puede añadir un pedacito de jengibre bien machacado y ½ vaso de vino blanco, pues le dará un delicioso sabor.

-También puede agregarse a la leña o al carbón con la que se vaya a cocinar, unas ramas de guayaba, pues el aroma se impregnará de una manera increíble y el resultado, sencillamente prodigioso. Quien no tenga naranja agria puede utilizar naranja dulce pues al combinarla con el limón simula mucho su sabor.

Congrí cubano

Ingredientes:

-2 tazas de arroz blanco de grano largo

-1 taza de frijoles colorados

-4 dientes de ajo

-4 o 5 chicharrones

-1 cebolla

-1/4 de pimiento rojo o verde

-1/2 cucharadita de comino

-1/2 cucharadita de orégano molido

-1 hoja de laurel

-Un trocito de tocino y chorizo

-Sal al gusto

-Aceite vegetal

Preparación:

-Se debe lavar bien los frijoles y cocinarlos hasta que se encuentren blandos, aunque no demasiado, para evitar se desbaraten, en 3 tazas de agua, la misma utilizada como medida del arroz. Se le añade la ½ cucharadita de orégano y la hoja de laurel.

-Después de que ya se encuentren blandos, se le retira la tapa para que se enfríe un poco y se pone aparte.

-Lava bien y escurre las 2 tazas de arroz. Reserva.

-Por otra parte, en una sartén hay que sofreír durante 5 minutos, en 3 o 4 cucharadas de aceite caliente los restantes ingredientes, la cebolla picada en cuadraditos pequeños, el pimiento, los ajos machacados, comino, chorizo, tocino y los chicharrones.

-Añadir a este sofrito el arroz que ya está lavado y mezclarlo bien con el fin de que se integre con el resto.

-El paso siguiente es echar todo lo que se ha sofreído en la olla arrocera, incorporarle los frijoles con todo el caldo y adicionar sal al gusto, se revuelve bien y se pone a cocinar.

-Y listo, solo falta degustarlo acabado de hacer.

Puedes poner desde la noche anterior los frijoles en agua, de esta manera se ablandarán con mayor facilidad. Se acompaña con ensaladas, bistec, carne asada o frita, viandas, etcétera.

Tostones de plátano verde

Ingredientes:

-Plátanos verdes

-Aceite o manteca de cerdo

-Una pizca de sal

Preparación:

-Se pelan los plátanos verdes y se cortan en pedazos medianos de alrededor de 3 centímetros de anchura.

-Se calienta a fuego medio manteca o aceite suficiente en una sartén y se añaden los plátanos.

-Se cocinan por los dos lados hasta que empiecen a ponerse dorados teniendo cuidado de no pasarse y en ese momento los sacamos y los escurrimos.

-Con asistencia de un utensilio de cocina que pudiera ser el fondo de un vaso o una cuchara se van aplastando uno a uno.

-Cuando todos ya estén aplastados se adiciona una pizca de sal y se vuelven a freír hasta dorarlos.

-Entonces se retiran del aceite y se escurren sobre un papel apropiado, para impedir demasiada grasa.

Y preparados para emplear acompañados con carne, arroz, vegetales, y otros alimentos.

Ensalada cubana de lechuga, cebolla y tomate

Ingredientes:

-Lechugas frescas

-Tomates maduros

-2 cebollas blancas

-Sal

-Vinagre

-Aceite

Preparación:

-En primer lugar, los vegetales se deben lavar muy bien, principalmente la lechuga, haciéndolo hoja por hoja. Lavarlos de preferencia con agua fría, de esa manera guardan mejor su frescura y color.

-Después se pican las 2 cebollas y los tomates en forma circular. Los vegetales se pudieran cortar de la forma preferida, no precisamente tiene que ser de esta manera.

-Se colocan en un plato en primer lugar las lechugas y encima las cebollas picadas y los tomates.

-Se añade un poco de vinagre, otro de aceite y una pizca de sal.

Y así de sencillo, ya se tiene lista esta sabrosa ensalada.