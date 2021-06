Acné juvenil no es un problema

Debemos saber que el acné es una enfermedad y no una infección, pero es una enfermedad hormonal definida genéticamente y como tal no tiene una cura definitiva, pero sí tiene un tratamiento que ayuda muchísimo a combatirlo.

Como es una enfermedad hormonal, no tiene nada que ver el hígado o la sangre en su proceso.



No hay estudios que puedan relacionar hoy los alimentos con el acné. Solo el exceso de grasas en la dieta puede contribuir a su desarrollo, pero no son la causa de su aparición.



Para aplicar un tratamiento para el acné, es importante conocer por qué aparecen los granos y qué hacer para prevenir el acné. Los tratamientos dependerán de cada persona, y sobre todo de su tipo de piel.



Hay múltiples tratamientos muy efectivos y en general son a base de cremas. Cada crema está indicada según el tipo de lesión, el tipo de piel y la severidad. No todas las cremas funcionan igual y los efectos pueden ser diferentes para cada individuo.



Es fundamental encontrar un tratamiento adecuado para combatir el acné que será dado por un dermatólogo y que evitará las cicatrices que se puedan generar.



Es importante saber que el acné surge cuando en los poros se obstruye la salida de sebo por alteración en la queratización de la piel. Algunos remedios caseros muy populares son los siguientes:



1. Llantén para eliminar el acné

Con un puñado de hojas de llantén hacer un cocido en un 1 litro de agua durante 5 minutos. Colar el resultado y agregar al agua para lavarse.



2. Mascarilla de sábila y miel contra el acné

Dejar la penca de sábila remojando en agua toda la noche. Al día siguiente hacer una mezcla con el gel de la sábila y con miel de abeja. Aplicar en la cara con movimientos circulares y dejar actuar toda la noche.



3. Pepino contra el acné

Licuar un pepino pelado en la licuadora y aplicar el zumo sobre el acné. Otra variación de este remedio es beber 4-5 tazas de zumo de pepino al día durante una semana.

Otra opción es pelar un pepino y luego rallarlo o cortarlo en rebanadas muy finas, a continuación remojarlo en ron y aplicar sobre las áreas afectadas durante 20 minutos.



Estos son sólo algunos remedios caseros pero recuerde que siempre debe consultar antes a su especialista y será la persona adecuada para aprobar un tratamiento eficaz.