“Es posible que la serie 61 sea mi último campeonato”

Figuras jóvenes y consagradas, mezcla de talento, disciplina, experiencia, agilidad, visión de juego, mañas y mucho compromiso. Parece ser esta la receta seguida por Pedro Jova para conformar un equipo con garras de leopardo, donde la motivación de sus discípulos se vea en cada jugada. De esto da fe Yulexis la Rosa Águila, máscara regular de las últimas campañas de los Azucareros, quien accede a conversar con Telecubanacán sobre la preparación del equipo y su estado de forma deportiva.

Aunque la ofensiva nunca ha sido su mejor arma, a sus 42 años le sobra maestría deportiva para guiar cada lanzamiento desde el montículo. Recordemos que el 64 del Villa Clara es uno de los receptores que mejores números defensivos ostenta en nuestros campeonatos domésticos.

“Para los que se preocupan, les digo que físicamente estoy bien. Como es normal tuve dolores musculares al inicio del entrenamiento, pero ya estoy recuperado de todos. La motivación es muy alta al poner a Jova al frente del equipo. Cuando llegué a la preparación ví que hay muchos atletas jóvenes de calidad y con ganas de hacer las cosas. Eso me impulsa aún más e incrementa los deseos de clasificar este año”, enfatiza Yulexis con el deseo de volver a ver al Villa Clara en planos estelares.

Sin embargo, los años no pasan por gusto y a tu edad son más frecuentes las molestias, ¿pretendes jugar todos los partidos?

“Antes de empezar el entrenamiento, Jova se reunió con nosotros y una de las cosas que yo le planteé para esta temporada era que tenía interés en jugar pero que no podía hacerlo en todos los partidos. Con la edad que tengo y la rigurosidad de los juegos de pelota a la una de la tarde, la recuperación no es la misma. Entonces, acordamos que en dependencia de como marcharan los enfrentamientos, yo jugaría dos juegos a la semana, tres quizás”.

En los demás partidos la responsabilidad para los jóvenes…

“Así mismo, tenemos a Arielito (Ariel Pestano Jr.) que jugó dos años con Granma y ha mejorado muchísimo. Está Jesús Daniel Olivera que tiene excelentes condiciones como receptor y es buen bateador también. Lo que necesitan es jugar al béisbol. Me alegro mucho que Arielito haya regresado para ayudarlo en todo lo que pueda como me ayudó su papá a mí”.

“Es bueno que haya muchachos con talento porque el año pasado demostraron que pueden jugar béisbol en nuestra serie nacional. La idea es esa, tratar de brindarles la experiencia que uno ha alcanzado a lo largo de estos años y ayudarlos a pulir los defectos que todos tenemos, para ver si podemos lograr que sean mejores receptores lo más rápido posible y se desarrollen en su función”, enfatiza.

¿Pudiera ser la Serie 61 el tu último campeonato?

“Es posible que la Serie 61 sea mi último campeonato. Como dije el año pasado vamos a ver cómo empezamos y cómo terminamos. Pero es posible que ya este año me retire del deporte activo para dedicarme a entrenar a los muchachos”.

¿Tienes alguna deuda contigo mismo en el plano deportivo?

“Para nadie es un secreto que yo estuve en el equipo nacional. Me hubiera gustado ir a un clásico mundial. Integré la preselección y no me eligieron por decisiones de personas que le tocaban decidir en ese momento, aunque yo contara con todas las condiciones para asistir a esos eventos. ¿Qué deportista no sueña con ser campeón olímpico? Pero la pelota hace rato no va a la olimpiada, y cosas así que a veces dependen de uno y se nos va de las manos”.

“Pero nada, seguimos adelante, ahora enfocados en el objetivo de lograr buenos resultados con el Villa Clara. Hay una química excelente en el conjunto y todo fluye de la mejor manera. Así que esperen buenos resultados del equipo”, concluye Yulexis La Rosa, alistándose para seguir con el entrenamiento.