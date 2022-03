Oscar 2022

CODA obtuvo el Oscar a la mejor película, mientras El poder del Perro (Jane Campion) ganó el de mejor dirección en la 94 gala de la Academia, ceremonia donde Will Smith fue posiblemente el más fotografiado, y difundido, tras propinarle una bofetada al presentador Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste en relación con el corte de pelo que llevaba la esposa del actor.

Foto: ABC

El acto de violencia enturbió la gala e hizo que más tarde se hablara más de él que de los propios premios, no obstante la tormentosa disculpa intentada por Smith al ir a recoger el Oscar a la mejor actuación, obtenido por su desempeño en King Richard.

CODA (señales del corazón) fue dirigida por Sian Heder, también guionista ella, y es un drama sentimental en torno a la discapacidad con actores sordos incluidos en el elenco. La cinta se basa en el filme francés La familia Bélier, de 2014, y sorpresivamente se impuso a El poder del perro (favorita de la crítica), aunque en su concepción artística de “complacer a muchos” gozaba de muy buena acogida por parte del público. Destaca el hecho de que los dos principales galardones de la Academia fueron a manos de directoras.

El Oscar a la mejor actuación femenina lo obtuvo Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye, el de mejor actuación de reparto fue para el actor sordo Troy Kotsur (CODA) y el de mejor actriz de reparto lo ganó Ariana DeBose (West Side Story). La superproducción Dune (Denis Villeneuve) ganó las estatuillas correspondientes a mejor fotografia, sonido, efectos especiales, banda sonora, mejor diseño de producción y edición.

El Oscar de mejor película internacional fue para el japonés Ryūsuke Hamaguchi por

Drive My Car; el de mejor guión original correspondió a Kenneth Branagh por Belfast , y el de mejor guión adaptado a CODA. Encanto (Disney) fue la mejor película de animación y The Queen of Basketball obtuvo el Oscar al mejor cortometraje documental.