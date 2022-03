Nueve cosas que debes saber de cara a la ceremonia de los Premios Óscar este domingo

Filmes nominados como Dune, West Side Story, King Richard y Belfast, en diversos grados, han hecho que la gente regrese a los cines después de largos períodos de cierre. Estas películas se codean en los premios de la Academia con Don’t Look Up, CODA, Tick Tick… ¡Boom! y Being The Ricardos, que fueron transmitidas en plataformas de streaming.

En BBC Mundo hemos revisado los nominados para reunir detalles, peculiaridades, anécdotas y posibles récords de los Oscar. Y, luego de este ejercicio, presentamos nueve datos breves sobre los contendientes de este año.

1. Will Smith consultó a Venus y Serena Williams

Es probable que la estrella gane su primer Oscar por su actuación en King Richard, que cuenta la historia del padre de Venus y Serena Williams, que entrenó a sus dos hijas para que se convirtieran en leyendas del tenis.

Fui a la familia y dije: ‘Quiero contar esta historia’, le dijo Smith al presentador de la BBC Graham Norton.

Y Venus y Serena dijeron: ‘Está bien, los veremos durante el proceso, pero vamos a tener que ver la película antes de decidir si ponemos o no nuestros nombres en ella’, agregó el actor.

Su temor era entendible dada la tendencia de Hollywood a generar molestia en algunas personas cuando se recrea su vida en el cine. Recibí la llamada de que Venus y Serena fueron al cine para ver la película, y fueron literalmente las peores dos horas de mi vida hasta que salieron, recordó Smith.

Afortunadamente, les encantó, sostuvo.

2. Drive My Car es la aspirante a mejor película más larga de este año

La película japonesa tiene una duración de 179 minutos. No obstante, no es el filme más largo de la historia en esta categoría. Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, dura 238 minutos.

Mientras, en la categoría de mejor película extranjera, la producción más larga en ganar un premio fue Guerra y Paz (1967). La película tiene una duración de 414 minutos, lo que la convierte en la más larga en toda la historia de los premios de la Academia.

3. Jane Campion vs Steven Spielberg de nuevo

Jane Campion es la primera mujer en ser nominada dos veces a mejor directora. Su primera vez fue en 1994, con la película El Piano. Aquel año perdió ante Steven Spielberg, quien se alzó con el galardón por la cinta La lista de Schindler.

El director también está nominado nuevamente, pero por el musical West Side Story. Campion tiene buenas posibilidades de ganar este año. Si esto ocurre, sería la primera vez que una mujer gana el premio a mejor director en dos años consecutivos, después de que Chloé Zhao triunfó el año pasado por Nomadland.

4. West Side Story podría romper récords

La adaptación de Spielberg podría convertirse en el primer remake en ganar el mismo premio que su filme original, en este caso en la categoría a mejor película.

De hecho, solo un remake ha recibido el premio a mejor película: The Departed (2006), de Martin Scorsese, que fue una adaptación del thriller policial Infernal Affairs (1990) que no obtuvo ninguna nominación.

Si gana el premio a la mejor película, West Side Story también se convertirá en el primer musical en obtener la estatuilla en casi dos décadas.

Pero existe una posibilidad de que no sea la ganadora. En los últimos 50 años, solo una película, Titanic, obtuvo el premio a la mejor película sin que su guion fuera nominado, algo que no logró la nueva versión de Spielberg.

Además, la nominada a mejor actriz Ariana DeBose podría ganar el mismo premio por el mismo papel que su antecesora Rita Moreno, quien fue galardonada con el Oscar por la versión de 1961.

DeBose también sería la primera actriz negra abiertamente queer en tener la estatuilla.

5. Dos actrices LGBTTQI+ nominadas en un mismo año

Se trata, precisamente, de Ariana DeBose por su papel en West Side Story y la interpretación de Kristen Stewart de Lady Diana en Spencer.

Si bien las historias LGBTTQI+ son cada vez más comunes en el cine, los actores de esta comunidad han sido excluidos casi por completo de la consideración de premios durante los últimos 20 años.

Desde la nominación de Ian McKellen en 2002 por empuñar el bastón de Gandalf en El Señor de los Anillos, ningún hombre abiertamente gay ha sido nominado en ninguna categoría de actuación.

A las mujeres LBGTTQI+ les ha ido un poco mejor. Angelina Jolie, quien es abiertamente bisexual, ganó el premio a la mejor actriz de reparto por GirlInterrupted (1999), y luego obtuvo una nominación a actriz principal por Changeling (2008).

Sin embargo, desde la nominación de Jolie, Lady Gaga, quien también se identifica como bisexual, fue la única persona LBGTTQI+ en recibir algún reconocimiento por su desempeño, hasta ahora.

6. Un asunto de familia

Hay dos parejas nominadas en las categorías de actuación. Javier Bardem y Penélope Cruz, casados desde 2010, compiten por los premios de interpretación principal.

Por otra parte, Kirsten Dunst y Jesse Plemons están nominados en las categorías de actor de reparto. La pareja está comprometida desde 2017 y tiene dos hijos.

Asimismo, el director de Cyrano, Joe Wright, tiene un hijo con la protagonista del filme, Haley Bennett. Mientras, la estrella de la película, Peter Dinklage está casado con la guionista Erica Schmidt.

7. Judi Dench cerca de un récord

La veterana estrella británica podría convertirse en la ganadora de mayor edad en una categoría de actuación, después de haber sido nominada por su papel en Belfast.

Judi tiene 87 años, cuatro años más que el actual poseedor del récord, Anthony Hopkins, cuando ganó por The Father en 2021.

Sin embargo, ella no es la nominada de mayor edad: Christopher Plummer tenía 88 años cuando fue nominado por Todo el dinero del mundo en 2018.

8. El segundo actor sordo en ganar el Oscar

Troy Kotsur podría convertirse en el segundo actor sordo en ganar un Oscar, siguiendo a Marlee Matlin en 1986, quien obtuvo el premio por Children of a Lesser God.

La pareja ahora interpreta a un matrimonio en el filme CODA, transmitido en Apple TV. Inicialmente no fue considerado como favorito en la categoría de mejor actor de reparto, pero experimentó un auge tardío y ha ganado varios premios precursores del Oscar.

9. Flee, un filme animado que también rompe récords

Es la primera película en obtener nominaciones a mejor película animada, mejor documental y mejor largometraje internacional.

Este tríptico inusual se debe a la naturaleza de la cinta: la mayoría de los documentales, por su naturaleza, no son animados. Sin embargo, resultó ser un tratamiento útil para Flee, que sigue la historia de un refugiado afgano gay.

Hacerlo animado significó que la verdadera identidad del protagonista podía mantenerse oculta. También ayudó a resolver el problema de cómo representar eventos de su pasado.