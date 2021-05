Original obra sobre José Martí en Encrucijada

Efemérides: ∘ 19 Mayo, 1890Ho Chi Minh, símbolo de luz de su pueblo, ejemplo de sencillez, modestia y sabiduría, es el pueblo mismo. El Tío Ho supo descubrir lo mejor del pueblo para enfrentar a enemigos poderosos con la más eficaz de las armas: el propio hombre vietnamita y su inquebrantable amor a la patria. Fundador del Partido Comunista de Viet Nam, nació en la lucha y creció y se desarrolló en medio de ella hasta alcanzar la independencia, la libertad, que él calificara como lo más preciado de la vida. ∘ 19 Mayo, 1895 En el campamento están Máximo Gómez, José Martí y Bartolomé Masó. Discuten planes futuros y la quietud es quebrada por tiros de una columna española en los llanos de Dos Ríos. "A los caballos, a vadear el Contramaestre y ganar el terreno donde la batalla no sea desigual" es la orden mambisa. Aunque Gómez ha pedido al Apóstol quedarse detrás, al resguardo, este se lanza al combate y cae, cara al cielo, del lado de la vida. No hay muerte para él, porque nadie como él, en este lado del mundo, en el siglo XIX, tuvo tal sentido de pertenencia latinoamericana y de pensamiento universal; por eso puede entrar vivo y vigente como ningún otro en el diálogo de las ideas en el mundo actual. ∘ 19 Mayo, 1958Asesinados o desaparecidos, no dieron más alternativas. Así actuaban los verdugos que sostenían el régimen nefasto del 10 de marzo. Y el ensañamiento ocurría un 19 de mayo, aniversario de la caída del Apóstol José Martí. Oscar Lucero, Jesús de la Cruz Zumaquero, Alberto Rodríguez Sarría, Gregorio Arlés Mañalich, jóvenes que enfrentaron, en desigual combate, a la gavilla de asesinos para que la patria se irguiera íntegra y firme.