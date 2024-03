“Oppenheimer”, gran ganadora de los Óscar 2024

La cinta sobre el “padre” de la bomba atómica se llevó siete premios, incluido el de mejor película, mejor dirección para Christopher Nolan, mejor actor para Cillian Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

En una gala con pocas sorpresas, en las que se cumplieron la mayoría de las quinielas de críticos y aficionados, también resultó multipremiada Poor Things.

Una de las cuatro estatuillas con las que se hizo el filme del griego Yorgos Lanthimos fue para Emma Stone, por encarnar a la protagonista, Bella Baxter.

El óscar que se llevó Da’Vine Joy Randolph como mejor actriz de reparto fue el único para The Holdovers, y el de Billie Eislish por su canción What Was I Made For? el único para el gran éxito de taquilla de este año, Barbie.

Killers of the Flower Moon se fue a casa sin ningún reconocimiento, a pesar de contar con 10 nominaciones.

Abajo la lista completa de ganadores.

Los ganadores

Mejor película: Oppenheimer

Mejor dirección: Oppenheimer – Christopher Nolan

Mejor actriz protagonista: Emma Stone

Mejor actor protagonista: Cillian Murphy

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor guion original: Anatomy of a Fall – Justin Triet, Arthur Harari

Mejor guion adaptado: American Fiction – Cord Jefferson

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor película internacional: The Zone of Interest

Mejor película animada: Kimitachi wa Dō Ikiru ka (The Boy and the Heron)

Mejor cortometraje animado: War is Over! Inspired by the music of John & Yoko – Dace Mullins, Brad Booker

Mejor maquillaje y peluquería: Poor Things

Mejor diseño de producción: Poor Things – Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek

Mejor diseño de vestuario: Poor Things

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol

Mejor cortometraje documental: The Last Repair Shop

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor cortometraje de ficción: The Wonderful Story of Henry Sugar – Wes Anderson, Steven Rales

Mejor sonido: The Zone of Interest

Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor canción: What Was I Made For? – Barbie

Emma Stone subió completamente en shock al escenario tras imponerse en la categoría de mejor actriz a su más fuerte contendiente, Lily Gladstone.

“Todos juntos hecho algo más grande que la suma de sus partes”, dijo sobre la película Poor Things, en la que interpreta a Bella Baxter.

“Me siento tan profundamente honrada de compartir esto con cada una de las personas que vertió su amor y brillantez en esta cinta”, añadió mientras se sujetaba el vestido por la espalda.

“No miren, creo que se me rompió cuando Ryan Gosling cantaba I’m Just Ken”, agregó, haciendo referencia a la aplaudida actuación del actor durante la gala, quien interpreta al muñeco de Mattel en Barbie.

Al recibir el óscar a mejor actor por encarnar a J. Robert Oppenheimer, el científico principal del proyecto Manhattan, Cillian Murphy reconoció el trabajo de todos los nominados en la categoría.

Y tras subrayar que es “orgullosamente irlandés”, dedicó el galardón a “los que abogan por la paz en el mundo”.

Una Da’Vine Joy Randolph claramente emocionada fue la primera en subir al escenario a recoger un premio, y exclamó “Dios es tan bueno”, mientras luchaba por contener las lágrimas.

Agradeció a su madre por inspirarla a intentar actuar en lugar de cantar.

“Durante años pensé que quería ser diferente, pero me doy cuenta de que necesito ser yo misma”, dijo.

Recordó ser la única niña negra de su clase y agradeció a todas las mujeres que la ayudaron e inspiraron a lo largo de su carrera.

Robert Downey Jr., quien acaparó los galardones en toda la temporada por encarnar al antagonista de Oppenheimer, Lewis Strauss, se hizo también con el óscar al mejor actor de reparto.

Ante todo, se lo agradeció a su “terrible infancia” y a la Academia, “en ese orden”, y añadió que el trabajo de su sector es poderoso y significativo.

Emocionante fue también que Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, aprovechara para felicitar a esta última por el Día de la Madre, al subir a recoger el óscar al mejor corto documental por War is Over! Inspired by the music of John & Yoko.

Quien no pudo subir al escenario a recoger su premio fue Hayao Miyazaki. A sus 83 años, la leyenda viva del Studio Ghibli, volvió a hacerse con el óscar a la mejor película animada, que suma al que ya obtuvo en 2003 por Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away).

The Zone of Interest le arrebató el óscar la mejor película internacional a La sociedad de la nieve.

Su director, Jonathan Glazer, recibió la estatuilla con una ovación de la sala.

“Todas nuestras decisiones se tomaron para enfrentarnos al presente: nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización en su peor momento”, dijo sobre el filme, que aborda el Holocausto desde un punto de vista nuevo.

La cinta también se llevó el reconocimiento al mejor sonido.

El óscar a la mejor película documental fue para 20 Days in Mariupol.

(Tomado de BBC Mundo)