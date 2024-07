¡Argentina gana la Copa América!: Scaloni, Messi, el Dibu, Di María, Lautaro y compañía repiten y van cuatro trofeos al hilo

Argentina ganó su Copa América número 16 y se quedó sola como la selección más ganadora del torneo. Scaloni, Messi, Di María, el Dibu, Lautaro, De Paul y compañía lo han ganado todo a nivel de selecciones y siguen teniendo hambre.

Los albicelestes, guerreros tanto como los colombianos, pararon una larga racha sin derrotas de los cafeteros y cerraron ganando todo el ciclo entre una Copa América y otra, de 2021 a 2024, con Finalissima y Mundial por medio.

Y otra vez ante Colombia, como en el partido de eliminatorias de 2022, fue Lautaro. Esta vez sin Messi en casi la mayor parte del encuentro.

Los organizadores y fuerzas de seguridad habían acordado abrir las puertas tres horas antes del comienzo del partido para el ingreso de más de 70 000 espectadores, pero mucho antes grupos de aficionados con camisetas de Colombia y algunos de Argentina, que no tenían entradas, escalaron las rejas en uno de los accesos e ingresaron a las instalaciones.

La seguridad arrestó a varios de los fanáticos que ingresaron sin entrada y debió restringir temporalmente el acceso para restablecer la normalidad, lo que demoró la entrada del público y, de paso, más de una hora el inicio del partido en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Los jugadores ya habían entrado al césped a calentar y debieron regresar a los vestuarios.

Ya restaurado el ritmo de la final, los argentinos Oscar Ruggeri y Claudio Caniggia y los colombianos Mario Yepes e Iván Córdoba, todos ganadores de la Copa América, escoltaron la copa de campeón. Sonó el pitazo inicial pasadas las 21:00 horas y colombianos y argentinos, en la cancha, las gradas, en cualquier lugar donde estuvieran, comenzaron a vivir el sueño del triunfo.

Colombia desplegó intensidad arriba y serios avisos para la puerta del Dibu Martínez desde los primeros minutos. Argentina también las tuvo: un remate de Julián Álvarez al primer minuto, otro de Messi en el 20’ asistido por Di María, pero el balón rebotó en un jugador y fue a las manos de Camilo Vargas.

En el 27’ apareció la primera amarilla: Jhon Córdoba llegó tarde a un balón y dejó tendido en el césped a Lisandro Martínez, que necesitó asistencia. En la media hora, seguía el partido intenso, de subidas y bajadas, juego fuerte y recuperaciones, hombres en el suelo, imprecisiones de ambas partes en los pases por la alta presión. Pasado el 30’, disparo fuerte de Jefferson Lerma desviado por el Dibu, que en el córner resultante se quedó con el balón.

Bajó la intensidad a la altura del 40’. Messi, que debió salir momentáneamente tras un choque con Santiago Arias en la línea, en el que se torció el tobillo, se veía adolorido y con molestias. Alargue de un minuto y terminó la primera mitad, con más oportunidades y mayor intensidad de Colombia, con posesión de 53% (frente a 47% de la Albiceleste), más intentos a puerta y una fuerte presión arriba que llevó al Dibu a acudir a los saques largos.

En el intermedio, show animado por despliegue de luces y Shakira, que alargó algo más el trámite de la final por el tiempo necesario para armar y desarmar el escenario.

Mejores de la Copa América 2024: Selección de Colombia: Premio al Juego Limpio (por ser la menos amonestada) James Rodríguez: Mejor futbolista del torneo Emiliano el Dibu Martínez: Mejor portero Lautaro: Máximo goleador (5)

Un detalle a tomar en cuenta es la presencia de tres DT argentinos, exfutbolistas, entre los cuatro grandes de la 48 Copa América: Scaloni con Argentina, Néstor Lorenzo con Colombia, Marcelo Bielsa con Uruguay.

El segundo tiempo comenzó, como el primero, con presión fuerte de Colombia. La primera llegó alrededor del 47’, un remate de Santiago Arias pasó cerca del poste derecho de la puerta argentina. Casi de inmediato, tuvo chance la Albiceleste de cara al portero colombiano: Julián Álvarez dio el pase, pero Mc Allister no logró controlar el balón.

A la altura del 56’, momento de asedio argentino. Un cabezazo de Di María fue a la mano de un defensor colombiano (sin mayores consecuencias) y Argentina persistió en la amenaza en varias acciones en cadena, pero todo terminó en córner que fue rechazado. Estaba más cerca Argentina, por primera vez en el partido, pero otra vez este entró en modo de subidas y bajadas y posesión compartida, intenso y a la altura de una final.

Al 61’, la segunda amarilla del encuentro, para Mc Allister por falta sobre James. Al 65’, tras una aparatosa caída, Messi debió salir, lesionado, y entregó el brazalete de capitán a Di María. En su lugar ingresó a la cancha Nicolás González. Al 10 se le vio llorando en el banco, tomado por las cámaras.

En el 71’, lesión de Montiel y entró Nahuel Molina. En el 75’, gol argentino de Nico González anulado por fuera de juego de Tagliafico en el lance previo. En el 80’, falta sobre Jhon Córdoba cerca del área, cobró James pero estrelló el balón con la barrera. Diluida la amenaza. Seguían la presión y el ritmo intenso en la cancha y la fiesta en las gradas.

En el 79’, remate de Carlos Cuesta que se fue a la derecha de la puerta del Dibu. En el 85’, tiro de esquina para Argentina, cobro de Di María que se fue, pasado. Se olía el tiempo extra en un partido dinámico, de constantes amenazas, pero sin suerte en puerta para ambos equipos. Casi lo tuvo Nico de cabeza cerca del 90’, con un centro dibujado por el Fideo, pero la pelota picó y se fue muy cerca del poste.

Llegaron entonces los primeros cambios de Colombia (Kevin Castaño por Richard Ríos y Rafael Borré por Jhon Córdoba) y un alargue de cuatro minutos. Terminó Argentina mejor en la segunda mitad, pero tampoco logró concretar y la final de la Copa América 2024, tan marcada por cuestiones de tiempo, se fue a tiempo extra.

En el 95’, centro de Paul y disparo raso de Nico González que fue a las manos de Camilo Vargas. Salieron Mc Allister, Julián Álvarez y Enzo e ingresaron Lautaro, Lo Celso y Leandro Paredes. Di María, en su último partido, capitán tras la salida de Messi, se mantenía en la cancha y se hacía sentir con centros peligrosos desde la derecha.

Pero no aparecía el gol. Tampoco para Colombia, que siguiendo el trámite aún intenso del partido, se acercó con peligro a la puerta del Dibu en la jugada inmediata. Terminaron sin gol los primeros 15 minutos extras.

Los 15 siguientes fueron una repetición del guion: todo intensidad, posesión y amenazas de una y otra parte, cero aburrimiento.

Y en el 112’, recuperación de Paredes, jugada por la derecha que terminó en los pies de Lautaro con asistencia de Lo Celso y el grito de ¡gol! para Argentina, que estaba más cerca de hacer historia.

Llegó poco después otra amarilla, segunda para Colombia, a la cuenta de Borja, que perdió los estribos y golpeó en el rostro a Paredes. Entró Otamendi para blindar el área. Salió Di María, despedida de un grande de la selección albiceleste. Argentina controlaba el juego, contando los minutos para el pitazo final, porque Colombia no bajó la intensidad.

Dos minutos de alargue, otra amenaza en el área argentina casi en los segundos finales y el pitazo final.

¡Argentina campeona, campeona, campeona y otra vez, la cuarta al hilo, campeona! Histórica selección.

Fiesta en el Obelisco, como en diciembre de 2022, y una merecida fiesta de despedida en el Hard Rock Stadium para el Fideo Di María, que se va por todo lo alto, como grande, luego de 16 años y 145 partidos, ídolo de una Albiceleste que lo ha ganado todo y no pierde el deseo de ganar.

Las dos selecciones finalistas, invictas. Algo de historia

Ambas selecciones habían llegado invictas a la final en el Hard Rock Stadium, de Miami, cada una con cuatro victorias y un empate. Ambas lideraron sus grupos: Argentina con nueve puntos y Colombia, con siete.

Colombia, que no accedía a una final del torneo continental desde 2001, cuando fue campeona ante México (1-0), buscaba su segunda Copa América de la historia y mantener una histórica racha que se había alargado hasta 28 partidos sin derrotas desde marzo de 2022 (22 triunfos y seis empates, tanto en amistosos como eliminatorias del Mundial y en el torneo continental), 25 de ellos bajo el mando del argentino Néstor Lorenzo.

En esta versión del torneo de selecciones más antiguo del planeta, los cafeteros se impusieron a Paraguay 2-1 el 24 de junio y a Costa Rica 3-0 el 28, empataron 1-1 con Brasil el 2 de julio, golearon 5-0 a Panamá el 6 en cuartos y dominaron a Uruguay 1-0 en semifinales el 7, jugando todo el segundo tiempo con 10 hombres.

Los de Daniel Scaloni venían de pasar por encima a Canadá 2-0 en el debut, el 20 de junio; a Chile 1-0 el 25 y a Perú 2-0 el 29; empatar 1-1 con Ecuador e imponerse 4-2 en penales el 4 de julio, en cuartos, y repetir el 2-0 a los canadienses el 9 en semifinales.

En 48 ediciones de la Copa América: Colombia ha jugado tres finales: 1975 (subcampeona), 2001 (campeona) y 2024 (subcampeona). Argentina ha jugado 31 finales: campeona en 1 6 ediciones (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024) y subcampeona en 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1959 (hubo dos Copas), 1967, 2004, 2007, 2015 y 2016. Este domingo 14 de julio, superó a Uruguay (que alcanzó su decimoquinto título en 2011) y se convirtió en la selección que más Copas América ha ganado, con 16. Brasil, el otro equipo con más copas, alcanzó su noveno título en 2019. En partidos luego de fase de grupos, Argentina y Colombia se han enfrentado seis veces: la Albiceleste ganó en instancia de penales en 1993 (semifinales), 2015 (cuartos) y 1993 (semifinales) y en tiempo reglamentario en 2004 (3-0). Los cafeteros ganaron en 1987, en partido por el bronce. En la final de 2024, se impuso Argentina.

Las rachas y el número 29

La racha sin derrotas de Colombia, que superó a una anterior de 27 partidos entre 1992 y 1994, había comenzado justo luego de la derrota frente a la Albiceleste en febrero de 2022 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, durante las eliminatorias para el Mundial de Catar, con Reinaldo Rueda como DT y viniendo de caer ante Perú en Barranquilla.

De haber ganado este domingo, la selección cafetera habría extendido a 29 su cadena de juegos invicta, la misma cifra que logró Argentina al vencerle con un gol de Lautaro Martínez a los 29 minutos en aquel choque de eliminatorias de 2922 en el que no estuvo Messi, que se recuperaba de la covid.

La racha de la Albiceleste, que había ganado la Copa América de 2021 y ganaría más tarde la Finalissima ante Italia y el Mundial ante Francia, había comenzado en 2019 y continuó hasta los 36, truncada justo en el inicio de Catar 2022 con la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita. Con esos 36 encuentros invicta, la selección argentina se quedó a uno de igualar el récord de Italia, que hiló 37 entre 2018 y 2021, incluido el triunfo que le valió la Eurocopa.

De hecho, en ese tiempo, desde 2019, Argentina solo cayó ante Arabia Saudita (en el debut de Catar 2022) y Uruguay (2023, eliminatorias) en 61 partidos jugados.

Messi y las finales

La Albiceleste ganó su cuarto trofeo al hilo (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024) y Messi siguió sumando récords, aun cuando salió del partido a los 65 minutos por lesión. Este domingo, ganó su sexto título con la selección.

Frente a Colombia, Messi llegó a su quinta final de Copa América (2007, 2015, 2016, 2021 y 2024) y se convirtió en el jugador con más finales con Argentina y de la historia de las selecciones (cinco regionales, en este caso Copa América, y dos en Mundiales: Brasil 2014 y Catar 2022), superando a Roberto Carlos y Cafú (6 con Brasil).

A esto se sumarían el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (en ambas ocasiones con victorias frente a Nigeria), con las que totaliza nueve finales con selecciones argentinas (10, si se toma en cuenta la Finalissima).

De esas 10, ganó seis (Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, Finalissima, Mundial 2022 y Copa América 2024) y perdió cuatro (Mundial 2014 y Copa América 2007, 2015 y 2016).

Si se añaden las finales disputadas con clubes, el número aumenta a 43, con 31 ganadas y 12 perdidas y 37 goles: desde la del Mundial Sub-20 ante Nigeria (2-1) hasta la de agosto de 2023 con el Inter Miami ante Nashville por la Leagues Cup y esta de la Copa América. En el Barcelona ganó 23 de 31, en el PSG 1-1 y en el Inter Miami 1-1.

Messi ya se convirtió en el jugador que más partidos disputó en la Copa América, con 38, superando a Sergio Livingstone, que jugó 34 partidos con Chile, y Zizinho (33 con Brasil). En la semifinal, ante Canadá, el rosarino marcó un gol e igualó a Zizinho: ambos marcaron en seis ediciones diferentes del torneo. Con el partido de este 14 de julio ante Colombia en el Hard Rock Stadium, Messi es el único en haber disputado cinco finales del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Lio tiene 14 goles en las siete ediciones disputadas y quedó a tres tantos de Zizinho y Méndez, los máximos anotadores en la historia del torneo.

En finales, ha hecho 37 goles, seguido por Pelé (31), y acumula 16 asistencias, para 53 participaciones en goles.

Es, además, el futbolista con más partidos ganados en la historia de la Copa América (26 victorias), superando al brasileño Zizinho (23).

Con Barcelona ganó 23 de 31 finales entre Copa del Rey (7 de 10), Supercopa de España (7 de 11), Supercopa de Europa (3 de 4),Mundial de Clubes (3 de 3) y Champions League (3 de 3). Con el PSG se coronó en el Trofeo de Campeones y con el Inter Miami ganó la Leagues Cup 2023.

Ficha del partido final de la 48 Copa América:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Sustituciones: Nicolás González, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi.

Tarjetas: Alexis Mac Allister (amarilla), Giovani Lo Celso (amarilla)

Entrenador: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Rios, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

Sustituciones: Rafael Santos Borré, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja, Mateus Uribe, Jorge Carrascal.

Tarjetas: Jhon Córdoba (amarilla), Miguel Borja (amarilla)

Entrenador: Néstor Lorenzo.

Gol: 112′ Lautaro Martínez (A).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Estadio: Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Florida

Superior Player of The Match MICHELOB ULTRA: Ángel Di María (A)

Goleadores de la 48 Copa América, 2024:

Lautaro Martínez (ARG): 5 goles

Salomón Rondon (VEN): 3 goles

Julián Álvarez (ARG): 2 goles

Jhon Córdoba (COL): 2 goles

Jefferson Lerma (COL): 2 goles

Luis Díaz (COL): 2 goles

Darwin Núñez (URU): 2 goles

Maximiliano Araújo (URU): 2 goles

Folarin Balogun (EE.UU.): 2 goles

Vinícius Júnior (BRA): 2 goles

Eduard Bello (VEN): 2 goles

José Fajardo (PAN): 2 goles

Daniel Muñoz (COL): 2 goles

Rodrigo Betancur (URU): 2 goles

Jonathan David (CAN): 2 goles

Lionel Messi (ARG): 1 gol

Jacob Shaffelburg (CAN): 1 gol

Kevin Rodríguez (ECU): 1 gol

Lisandro Martínez (ARG): 1 gol

Lucas Paquetá (BRA): 1 gol

Savinho (BRA): 1 gol

Kendry Páez (ECU): 1 gol

Alan Minda (ECU): 1 gol

Michail Antonio (JAM): 1 gol

Julio Enciso (PAR): 1 gol

Christian Pulisic (EE.UU.): 1 gol

Facundo Pellistri (URU): 1 gol

Federico Valverde (URU): 1 gol

Matías Viña (URU): 1 gol

César Blackman (PAN): 1 gol

Michael Murillo (PAN): 1 gol

Jeremy Sarmiento (ECU): 1 gol

Jhonder Cádiz (VEN): 1 gol

Eric Ramírez (VEN): 1 gol

Gerardo Arteaga (MEX): 1 gol

Richard Ríos (COL): 1 gol

Miguel Borja (COL): 1 gol

James Rodríguez (COL): 1 gol

Davinson Sánchez (COL): 1 gol

Omar Alderete (PAR): 1 gol

Eduardo Guerrero (PAN): 1 gol

Mathías Olivera (URU): 1 gol

César Yanis (PAN): 1 gol

Raphina (BRA): 1 gol

Francisco Calvo (CRC): 1 gol

Josimar Alcócer (CRC): 1 gol

Ramón Sosa (PAR): 1 gol

Ismaël Koné (CAN): 1 gol

Luis Suárez (URU): 1 gol