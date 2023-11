Celebran Día Mundial del Niño en un escenario más hostil para sus derechos

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), desde que se adoptó la Declaración hace 34 años la población infantil no había estado en mayor peligro.

Cerca de 400 millones de menores viven en zonas de conflicto o huyen de ellas, lo que equivale a la quinta parte de esa población.

“Muchos están siendo heridos, asesinados o violados sexualmente. Están perdiendo familiares y amigos. Y algunos están siendo reclutados y utilizados por fuerzas o grupos armados”, lamentó Russell.

Al mismo tiempo, un número cada vez mayor es obligado a desplazarse varias veces, separados de sus familias, perdiendo años críticos de educación y los vínculos con sus comunidades.

La Unicef considera profundamente preocupante la coincidencia de este adverso escenario con el aumento de la pobreza y la desigualdad, las emergencias de salud pública y la crisis climática.

Más de mil millones de niños viven actualmente en países que corren un riesgo extremadamente alto por los impactos del cambio climático.

Esto significa que la mitad de toda la población infantil podrían sufrir daños irreparables a medida que nuestro planeta continúa calentándose, insistió al respecto la directora de Unicef.

Entre otras consecuencias, los niños enfrentan la amenaza de perder sus hogares o escuelas a causa de tormentas cada vez más violentas, sufrir un deterioro severo por la pérdida de cultivos locales o, incluso de perder la vida debido a olas de calor o neumonía provocadas por la contaminación del aire, agregó.

La fecha internacional reúne además el llamado a la paz del secretario general, Antonio Guterres, junto a organizaciones como la propia Unicef o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Wars, climate change, economic turmoil.

Crisis after crisis, children around the world are being robbed of their lives & their futures.

Children need peace, now.#WorldChildrensDay pic.twitter.com/T82K8k1ODX

— António Guterres (@antonioguterres) November 20, 2023