Villa Clara reporta hoy la cifra más alta de positivos a COVID-19

Efemérides: ∘ 5 Julio, 1896Hijo de la madre inmortal Mariana Grajales y de Marcos Maceo, José nace en febrero de 1849 en Majaguabo, San Luis, Oriente, cuatro años después que su hermano Antonio. El afamado León de Oriente fue el único de la estirpe que combatió en las tres contiendas bélicas; de los 30 años que duró la gesta de independencia, participó en 28, pues sólo la muerte pudo bajarlo del caballo de la guerra. El día de su caída en Loma del Gato estaba próximo a un encuentro con el Generalísimo Máximo Gómez. Se había ganado el respeto hasta de sus enemigos que lo temían; por su decisión y coraje convertía en victorias aparentes derrotas. Participó en más de 1500 combates y tenía en su cuerpo 19 marcas de bala como medallas de luchador incansable por la independencia de Cuba ∘ 5 Julio, 1934Popularmente conocido por “Martinillo”, desde la tierna juventud se entregó por entero al movimiento revolucionario en su natal Manzanillo, aunque su talla de líder y su campo de acción se extendieron por la antigua provincia de Oriente y por todo el país, alcanzando dimensiones nacionales e internacionales. Perseguido por los gobiernos de la República y recluido muchas veces en prisión, se mantuvo siempre fiel a la teoría y la práctica del marxismo y de la Internacional Socialista. En carta a Carlos Baliño hubo de excusarse por la tardanza en contestarle: “Días ha que no puedo dedicarme más que a la propaganda del redentor socialismo, cuyo ideal merece todos los sacrificios. He ahí por qué no he dudado en desatender temporalmente a usted y otros amigos queridos, por propagar los principios de Carlos Marx”.