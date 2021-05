Menos costos para la producción agrícola

Respecto al tema, Luis Manuel Hidalgo, jefe comercial de la Empresa Eléctrica en Villa Clara, explica las características de este proceso en el territorio. Se pueden independizar de las cooperativas, las facturas del consumo eléctrico de las casas de los campesinos. Para ello se aprobaron nuevas tarifas que podrán asumir según lo deseen; estos se pueden contratar las tarifas M3A que los importes son menores.



Para los campesinos que utilizan el propio contador de su casa para las actividades agrícolas, se contrata la tarifa B6. Está posibilita que el productor pague a 3.12 los kilowatss consumidos después de los primeros 250 kwats. Lo cual significa que en un consumo de 1000 kw al mes, se ahorra más de 3 mil pesos.



En cuanto a aquellos productores que tienen contadores independientes para el consumo de sus actividades agrícolas, se modifica la tarifa M3A con una disminución de más del 40 % de ahorro. Y pasaría de la tarifa B1 a la M3A actual. Se inicia el proceso de la contratación para estas nuevas tarifas eléctricas con los productores a la vez que se imparte la capacitación tanto a trabajadores como a clientes.



La tarifa M3B para aquellos productores de grandes consumos eléctricos con minindustrias o sistemas de bombeos, se le disminuyó la tarifa eléctrica en un 26 %. Esta medida se aplicará con carácter retroactivo devolviendo a cuenta futura la diferencia de lo cobrado en los primeros meses del año. A los que no han pagado se les recalculará el importe a pagar en estos cuatro meses con las nuevas tarifas en la factura para que paguen todo lo atrasado.



Respecto al pago del agua, se elimina el cobro automático a las cuentas de las cooperativas. Se recontrata el servicio del agua con recursos hidráulicos y se disminuyen las tarifas. No se cobrará el agua a consumir como antes, que aunque no se consumía, se cobraba; ahora se le cederá esa agua a otro productor.



El servicio de agua se cobrará por la Resolución 83 del 2021. El agua consumida de los embalses de RRHH para el cultivo del arroz, se cobrará a 86 y para otros a 99 pesos por cada 1mil mm cúbicos de agua consumida. De las fuentes no reguladas, también se disminuye el precio del consumo de agua. De igual manera se le retribuirá con lo cobrado anteriormente por exceso, respecto a las tarifas anteriores.



En extrema sequía se concilia con los productores los consumos según las leyes establecidas sobre el tema. Para aquellos productores con fuentes hídricas subterráneas, se le instalará un metro contador para medir el consumo. Ya se ha instalado al 50% de los campesinos que las utilizan.