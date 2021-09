La fallida introducción del Panga

Hace algún tiempo me tocó reportar los preparativos que se realizaban en el país para introducir una nueva especie comercial de agua dulce, el pez Basa (Pangasius bocourti) conocido en todo el mundo como Pangasius o Panga.



Los preparativos comenzaron a todo vapor poco después de la fusión de la Pesca dentro del Ministerio de la Industria Alimentaria y se manejaron nombres de algunos embalses del centro de Cuba para comenzar el proceso. El proyecto tenía muchas más espinas de lo deseado, al estar frescas en la memoria las lecciones aprendidas por la desastrosa introducción de las claras en el país.



El clarias, especie extremadamente productiva y con una excelente tasa de conversión de alimentos en peso, será responsabilizada del intenso desequilibrio ecológico que originó su propagación por la isla aunque ya muchas especies autóctonos de nuestros ecosistemas de agua dulce habían sido colocados al borde de la extinción o vieron reducir significativamente sus poblaciones al ser impactados por otras introducciones de peces ocurridas los últimos 200 años y no ser incluidos en los planes de la acuicultura ya fuera por razones de productividad, sabor o tamaño.



En el caso del Panga los recelos de los expertos fueron tenidos en cuenta, el primer lote de animales vivos que arribó al país procedentes del sureste asiático fue sacrificado al detectarse portadores de parásitos y enfermedades no reportadas en la isla, aunque esto no excluye que en un futuro se regrese nuevamente a la idea.



El Pangasius resulta una opción saludable, los expertos aseguran que su carne de un color blanco intenso además de una excelente fuente de proteína, contiene elementos que disminuyen los niveles de triglicéridos y colesterol, favorece el control de la presión arterial, resulta un eficiente cardioprotector y fuente del elusivo Omega 3.



Creo que en su momento fue sabio detener la introducción del Panga en Cuba, pero la idea no se va a alejar mucho de la mesa de negociaciones.



Me gustaría que cuando el proceso regrese, haya madurado el concepto de que estos trabajos deben realizarse exigiendo el uso de las mejores prácticas para evitar, en lo posible, el impacto de la nueva especie en el entorno. Para todas las instituciones que se involucren en este proceso resultará obligatorio cumplir con lo establecido en las leyes… que para algo se hacen.