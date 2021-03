Actualización sobre la pandemia en Manicaragua, uno de los territorios más afectado

Mileidy González González, presidenta del Consejo de Defensa de Manicaragua explica que durante los últimos seis días no se reportan casos positivos. El territorio ha enfrentado 15 cuarentenas en el municipio cabecera y otras comunidades del municipio. En estos momentos no hay casos activos.



Hoy se mantienen tres cuarentenas activas. Quedan cerca de 390 casas aisladas en las diferentes zonas de cuarentenas.



La Dra Yadali Delgado Garcia, directora de salud, afirma que en los últimos quince días se mantienen 11 casos activos. El llamado es a mantener todas las medidas extremas y de distanciamiento, a pesar de vivirse un control de la situación epidemiológica. Respecto al pesquisaje, argumenta que hoy todos los trabajadores de la salud se vinculan a la pesquisa y se encuentran en sus ocho horas de trabajo pesquisando a la población junto a estudiantes de salud y otras especialidades.



Noel Chinea, vicepresidente del CDM expone que se mantienen las medidas adoptadas desde el inicio del rebrote con la prestación de los servicios a la población hasta la una de la tarde. Solo las bodegas, tabaquería y Tienda en MLC se mantienen hasta las tres de la tarde y a partir de las 4:00 restricción de movimiento en la cabecera municipal.



La población aún manifiesta actitudes irresponsables en ocasiones, a pesar de mantenerse en cuarentena algunas zonas, aplicándose multas a quienes incumplen las medidas adoptadas.



Se ha mantenido el aseguramiento de productos a las zonas de cuarentena, así como los activistas internos y externos que posibilitan el aseguramiento de los productos a toda la población aislada.



Los pobladores de varias comunidades se comunican y expresan que en varios asentamientos poblacionales no se lleva productos de las TRD hace varias semanas. Noel Chinea, vicepresidente del CDM, explica que se han llevado productos aunque no es suficiente. En unas 44 asentamientos de los 67 que tiene el municipio se ha llevado productos durante los primeros meses del 2021.



Los servicios de bancos no se han detenido solo se reajustan debido al aislamiento de personas especialistas de algunos servicios y se reajustan con otros trabajadores.