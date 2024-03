Proyecciones de la política exterior cubana

Al ofrecer una panorámica del escenario mundial actual, Rodríguez Parrilla comentó que “es una época difícil, se superan coyunturas que caracterizaron al mundo en décadas anteriores. Es una época de cambios y provoca, como es natural, amenazas a la paz y la seguridad internacional.

“Afecta el desarrollo de los pueblos, genera una creciente polarización y desigualdad en medio de las pretensiones del imperialismo, fundamentalmente del estadounidense, de salvaguardar un orden unipolar que ha sido ya superado por la historia. Y lo hace con instrumentos coercitivos, como los que emplea contra Cuba”.

El canciller señaló que la situación está también marcada por “la proliferación de conflictos, inestabilidad económica, ruptura de flujos comerciales, incrementos artificiales de precios”, cuyas consecuencias repercuten, sobre todo, en los pueblos.

“Se habla a veces de un cambio de época, otras veces de una época de cambio, pero no hay duda de que las contradicciones que guarda el sistema internacional requieren soluciones que solo los pueblos pueden encontrar a través de sus luchas, en especial los pueblos del Sur.

“Venimos de una pandemia que hizo más evidente la inequidad que el mundo padece. El 1% más rico del planeta acumula más del 40% de las riquezas. Hay datos recientes que ilustran cómo en los últimos años ese 1% acaparó dos terceras partes de las riquezas producidas”, dijo el ministro, recordando, además, “la insostenibilidad ambiental y el peligro tremendo del desarrollo de armas nucleares y nuevas armas de exterminio en masa o de alta letalidad”.

“Uno siente –continuó en su intervención el ministro de Exteriores– que asiste a un cambio de época que tendrá que abrirse paso si queremos que la especie humana sobreviva. Esto tendrá que dar paso a un orden internacional distinto y a relaciones distintas entre los seres humanos y los países del Norte y del Sur.

“Hace falta un nuevo orden internacional y habrá que luchar. No va a ser nunca resultado de un regalo del imperialismo, del capitalismo desarrollado, pero habrá que pujar, parir una época nueva.

“En particular, Cuba, que es una isla sometida a una política cruel, excluyente, que asfixia, del imperialismo norteamericano, tendrá que luchar como ha hecho a lo largo de su historia. Hoy no hay tarea más importante para la diplomacia cubana, para el servicio exterior de la República de Cuba, que va mucho más allá del ministerio; es del Estado cubano en su conjunto, del Gobierno, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de las organizaciones políticas y de masas y las no gubernamentales. Es una lucha necesariamente de todos”.

Subrayó la importancia de encontrar maneras de sobrepasar ese cerco económico, “no solo en materia de resistencia, sino también sobre la base de un esfuerzo de verdadera creación que permita superar problemas y la recuperación de la economía, que luego nos permita no solo seguir creciendo, sino desarrollando el país”.