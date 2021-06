Ninguna acción, por sí sola, disminuirá los contagios

Efemérides: ∘ 27 Junio, 1849Eminente escritor y hombre de ciencia, brillante orador y destacado pedagogo, supo unir a sus dotes naturales su amor por la causa de la liberación. En la Guerra del 68 partió con sus discípulos a la manigua y alcanzó los grados de coronel. Estuvo preso y a punto de la pena capital o el destierro. En la Guerra del 95 se vio obligado a emigrar a Cayo Hueso. Fue delegado del Partido Revolucionario Cubano y ministro del Gobierno de la República en Armas en Costa Rica y El Salvador. Después de la guerra representó al Tercer Cuerpo del Ejército en la Asamblea de Libertados, fue profesor en la Universidad de La Habana y ocupó cargos relacionados con la enseñanza. Fue uno de los siete poetas incluidos en "Arpas Amigas", escribió para revistas y periódicos literarios y científicos y dejó una novela inconclusa: "Aventuras de las hormigas". ∘ 27 Junio, 1896Comanda una columna numerosa que no le permite rápido movimiento, le obliga a escoger lugares apropiados para acamparla y a la cual no ha logrado incluso imprimirle la suficiente organización. A esto se le suma que tiene que entenderse directamente con los jefes de regimiento y que no dispone de un jefe subalterno a quien confiar, con la debida seguridad, el gobierno y dirección de esta masa de hombres. Todo eso le impide acudir al llamado del Consejo de Gobierno en el lugar donde ha sido citado y así se lo hace saber, mediante la comunicación número 227 con esta fecha, a Rafael Manduley, secretario interino del Consejo, en el despacho de la guerra. ∘ 27 Junio, 1958Camilo y los 40 hombres de su Columna arriban a La Plata y los anima el mismo pensamiento: ocupar el sitio donde más haya que pelear y cerrar el paso, por ese punto, a la ofensiva de la tiranía, que ataca con todas sus fuerzas. En esta fecha anota en su diario: "Dicen los primeros partes que el ejército fue rechazado con grandes bajas, se están ocupando armas. Fidel nos dice que necesita que salga con veinte hombres a las dos de la mañana; sabe que estamos muertos de cansancio, pero dispuestos a participar en el combate a cualquier hora".