Emite Instituto de Meteorología aviso de alerta temprana por onda tropical activa en el sudeste del mar Caribe

El Dr. José Rubiera publicó en la red social de Facebook que la perturbación tropical AL98 aún no se ha desarrollado. La cercanía a la costa Norte sudamericana y vientos fuerte en altura, lo han impedido. Al salir al mar abierto en el Caribe Central, en 24 a 48 horas, tendrá condiciones de desarrollo.

Sobre su trayectoria futura, no puede darse una respuesta categórica, ¿se formará más al sur? ¿más al norte?. Eso es importante para saber adonde irá. Como todavía no se ha formado un ciclón tropical, los modelos de pronóstico de trayectoria no tienen mucha efectividad, mucho menos a largo plazo. Por ello, hay un compás de espera….