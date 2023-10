Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

Efemérides ∘ 6 Octubre, 1885Máximo Gómez, a bordo de la goletica inglesa "Dorcas", arribó a las cinco de la tarde a Montecristi. "He vuelto como un fugitivo, ocultando mi nombre y mi verdadera nacionalidad", consignó en su diario. Se encontraba en su tierra con el supuesto nombre de Manuel Pacheco. Su misión era recuperar las armas: más de ocho mil pesos en fusiles y cápsulas que giró desde Nueva York estando su primo Bellini de presidente en Santo Domingo. Estaba cerca de su pueblo, Baní, y no obstante no pudo visitarlo. "Preciso es renunciar por ahora a todo eso, en obsequio a deberes y compromisos contraídos con el pueblo". ∘ 6 Octubre, 1976Al precipitarse al mar en la pequeña isla caribeña de Barbados la aeronave CU-455 de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo -más de medio centenar de cubanos-, se consumaba uno de los más brutales actos de terrorismo ejecutados por contrarrevolucionarios al servicio de la CIA. Nuevamente se enlutaban los hogares, pero del dolor salía más unida y fortalecida la Patria y la determinación irrevocable de defenderla hasta el último hombre. El Gobierno de Estados Unidos impidió que tan abominable crimen fuera examinado en el Consejo de Seguridad, y con esta acción se sentó en el banquillo de los acusados.