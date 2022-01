Cuba, ómicron y el proceso de vacunación

La Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, comenzó su intervención en la Mesa Redonda recordando los protocolos para la atención a los pacientes con covid-19 en Cuba, los cuales han sustentado el gran porciento de recuperados en el país.

Los principios del protocolo de que el paciente sano no enferme, el que enferme no pase a estadio grave, el que se agrave no fallezca y el que se recupere lo haga con la menor cantidad de secuelas, se mantienen intactos, dijo.

Asimismo, sigue vigente el segundo principio, que el protocolo cubano comienza en la comunidad, transita a la institucionalidad y termina en la comunidad.

El tercero, que plantea medidas preventivas, terapéuticas y preventivas terapéuticas para la rehabilitación, tampoco cambia.

Tomando en cuenta el nivel de transmisibilidad de ómicron y la baja severidad de la infección por esa variante, así como el alto nivel de inmunización de la población cubana, se hicieron varias adecuaciones al protocolo.

Sobre el uso del Nasalferón, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap informó que se restringió a una posición preventiva en embarazadas ingresadas en hogares maternos, embarazadas contactos muy directos de casos positivos, adultos mayores en hogares de ancianos, pacientes mayores de 60 años en centros médicos psicopedagógicos y personas mayores de 50 años que residen en los centros de protección social.

Se introdujo la aplicación preventiva de Biomodulina-T en embarazadas y se mantuvo el factor de transferencia, previa consulta con pediatras e inmunólogos, en casos de niños inmunocomprometidos.

“De estos tres proyectos hay cobertura y garantía de la industria”, aseguró.

Sobre el diseño del protocolo, continuó explicando que casi el 80% de las personas están teniendo una enfermedad leve, asintomática o muy ligera y van hacia sus hogares. El porciento que queda, el de mucho riesgo, mayor edad, con una enfermedad moderada o severa, va a instituciones de salud.

“Los dos son ingresos. El del hogar solo lleva medidas de vigilancia. El médico de la familia y los profesionales de la atención primaria ya tienen suficiente experiencia para evaluar síntomas y saber cuándo deben ir a una institución”, dijo.

¿Quiénes llevan, además, criterio de ingreso en la red asistencial? Todos los niños menores de dos años, aunque estén leves; aquellos menores con esquemas de vacunación incompletos o no vacunados, independientemente de su edad o cuadro clínico; pacientes en edades pediátricas con factores de riesgo, todas las embarazadas y puérperas, independientemente de su estatus vacunal; toda persona que no esté vacunada por cualquier razón, o un paciente que, independientemente de la edad y estado de vacunación, por su cuadro clínico, su comorbilidad o nivel de severidad sí amerite estar ingresado.

“Ese es el porciento, entre 20 y 30, que estamos teniendo. Por eso la red asistencial está a un nivel que puede dar una respuesta con mayor calidad a este tipo de pacientes”, señaló.