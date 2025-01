Ya entró el tercer frente frío que afecta la región central, mas le sigue una masa ártica muy fría que provocará un marcado descenso de las temperaturas a partir de este miércoles.

Se pronostican mínimas de 10 o C en zonas del interior de la provincia, entre 8 y 9 o C en la parte montañosa, y unos 14 o C en la franja costera, en tanto las máximas oscilarán, durante el día, sobre los 24 o C, aunque la sensación térmica estará por debajo de los 20 o C.

Desde la tarde de este martes se constata la disminución de los valores mínimos, por lo que el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos en el CMP, insiste en los pronósticos biometeorológicos que provocan estos cambios drásticos sobre la salud humana y disponen de estudios muy fundamentados.

Hizo énfasis en las enfermedades respiratorias y aquellas vinculadas a las afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares que demandan alertas tempranas junto al máximo de prevención.

En los próximos días continuarán las madrugadas frías y la persistencia de jornadas invernales con escasas precipitaciones, mar tranquila cercana al litoral, y poco oleaje al norte de la cayería, mientras se espera la llegada de otro frente frío que afectará a partir del domingo.