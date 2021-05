Macri rompe promesa y se vacuna contra la COVID-19

Desde que Estados Unidos inició su campaña de vacunación, el turismo de vacunas apareció como un sorprendente nuevo hábito para empresarios, celebridades y hasta políticos acaudalados de países latinoamericano. Miami fue el punto más atractivo para estos buscadores de dosis, ya que habilitaba a recibir la inmunización a cualquier persona que se encontrara en el territorio.

Si bien varios famosos y empresarios del país ya habían viajado a EEUU para vacunarse, los argentinos no ocultaron su sorpresa cuando el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) admitió públicamente haber sido vacunado en Miami.

En efecto, Macri viajó al país norteamericano para participar, el miércoles 5 de mayo, del foro «Defensa de las democracias en América Latina» organizado por el Interamerican Institute for Democracy. El expresidente argentino fue convocado como uno de los oradores de un panel sobre «Defensa de la democracia» para exponer sobre la situación en Argentina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los argentinos fue otro párrafo de su comunicado, en el que se refería a la facilidad con la que pudo conseguir una vacuna contra el COVID-19, aprovechando su estadía.

«Estando en EEUU puede comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar».

En su mensaje, Macri se refiere a la vacuna elaborada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, que consta de una única dosis y que desde el mes de abril se aplica en muchas farmacias del estado de Florida. De hecho, en muchos locales ya ni siquiera es necesario agendarse previamente para obtenerla.

La vacuna no estuvo exenta de cuestionamientos, ya que en abril de 2021 la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EEUU y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pidieron suspender temporalmente la administración de la vacuna por precaución, ante algunos casos de trombos. Tras algunos días de cautela, las autoridades permitieron retomar la campaña.

A finales de abril, la asesora del presidente Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, había informado el inicio de contactos entre Buenos Aires y Johnson & Johnson para una posible adquisición de vacunas de este laboratorio. Por el momento, el diálogo no se tradujo en un acuerdo concreto.

La inmunización de Macri sorprendió no solo por haberse vacunado fuera del país sino porque su actitud contradijo una aseveración que el expresidente había hecho en el mes de febrero, cuando se especulaba con que el político de derecha argentino estaba o no vacunado, en medio de la polémica por las vacunas VIP a funcionarios y allegados del Gobierno.

«Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido», publicó en su cuenta de Twitter el 21 de febrero de 2021.