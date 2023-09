Cubanos residentes en EEUU comparten con su presidente en la Misión de Cuba ante la ONU

La actividad del presidente Diaz -Canel y su delegación acompañante incluyó visitas como la del Memorial de Malcolm X, reuniones con jefes de Estado y destacados políticos, con activistas contra el bloqueo, hombres de negocio, académicos (tres de ellos me comentaron personalmente su magnífica impresión de haberse reunido con el presidente y su comitiva) y por supuesto con los cubanos residentes en los EE.UU. y que apoyan a su pueblo.

En la noche del 22 de septiembre de 2023, el primer día del otoño boreal, tuvo lugar en la ciudad de Nueva York un evento trascendente. Un numeroso grupo de cubanos residentes en esa ciudad y otras partes de los EE.UU. se reunieron con los miembros de la delegación cubana al Segmento de Alto Nivel de la ONU, encabezada por el presidente Miguel Díaz–Canel, el Canciller Bruno Rodríguez Parilla, y otros ministros y viceministros, y con el esforzado personal de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, capitaneados por el embajador y viceministro primero del MINREX Gerardo Peñalver, y los embajadores Pedro L. Pedroso y Yuri A. Gala, también ante la ONU, la embajadora de Cuba en los EE.UU., Lianys Torres Rivera y otros muchos funcionarios cubanos.

Fue una jornada impresionante, única, aunque estamos seguros que no irrepetible. Salí de mi casa en un día soleado, pero con una temperatura de 15 grados centígrados y alguna brisa, tomé el tren suburbano y desde la Estación Central de la ciudad de New York caminé las cinco cuadras que hay hasta la Misión cubana ante la ONU, con su gran bandera cubana ondeando sobre la céntrica avenida Lexington en Manhattan. A ese edificio de ladrillos lo llamamos con devoción “La Casa de Cuba”.

Estábamos allí alrededor de 200 cubanos de todas las edades, razas, sexos, creencias religiosas o convicciones filosóficas, de todas las provincias, activistas religiosos, artistas, obreros. Predominaba un nivel educativo alto, pero más aun predominaba la humildad y sobre todo el universal amor por el país que nos vio nacer.

La visita del presidente cubano ha sido excepcional de muchas formas. En primer lugar se produce a los pocos días de efectuarse en La Habana la imponente Cumbre del G–77 y China, hecho que junto con anterior reunión de los BRICS en África del Sur, constituyen el centro de la atención de política internacional de este año y la evidencia del desmoronamiento del mundo unipolar, que como fuera antes “el Tercer Reich milenario”, es solo una ilógica y desatinada fantasía.

La ultraderecha quiso organizar protestas tanto frente a la ONU como de la Misión, por la presencia del presidente de Cuba, pero realmente no prosperaron en su intención. Las organizaciones de solidaridad con Cuba los superaron ampliamente en número y en compromiso, y de esa manera la actividad anti cubana fue irrisoria y opacada por la solidaridad con nuestro pueblo. Una gran conga frente a la Misión cubana fue el colofón de los actos solidarios, saludando al presidente y exigiendo a Cuba fuera de la lista del Terrorismo y el fin del bloqueo.

Dentro de la Misión “Casa de Cuba” había una gran y alegre expectación antes de la llegada del presidente, todo el mundo comentaba de las diferentes actividades, de las múltiples reuniones de alto nivel que Miguel Díaz–Canel había tenido en unos pocos días, y saludándose y abrazándose. No fue un “fiestón” ni mucho menos, pero si una actividad que aunque austera, descolló de fraternal y optimista.

La actividad comenzó con la llegada de varios importantes funcionarios cubanos y el anfitrión representante permanente de Cuba ante la ONU, Gerardo Peñalver. A las 7:12 pm sonaron las notas del Himno Nacional, que fue cantado por todos los presentes. Al final del himno se escucharon gritos y vivas a la Revolución.

Inmediatamente después, el presidente cubano subió al podio en medio de muchos aplausos. Díaz Canel hizo una interesante intervención, recordando las primeras visitas de la comunidad cubana en los EE.UU., a finales de la década de los 70′, cuando él era un estudiante en la Universidad Central de Las Villas. También se refirió al estado actual de las relaciones bilaterales entre los EE.UU. y Cuba, perjudicadas por las acciones de la pasada y actual administraciones. Enfatizó todo lo que une a los cubanos, dondequiera que estemos, y muchos otros importantes tópicos y pensamientos.

Concluyó sus palabras y una fuerte ovación premió la excelencia de su intervención. La reunión fue también una anticipación del próximo evento “La Nación y la Emigración” a celebrarse en La Habana en noviembre próximo.

En mi opinión el discurso del presidente Miguel Diaz – Canel pudiera resumirse en las siguientes palabras: genuino, patriótico, fidelista y martiano. Resaltó la hermandad entre todos los cubanos de bien, que aman a Cuba, residan donde residan. Explicó las grandes dificultades por las que ha atravesado nuestro país, covid-19, huracanes, accidentes terribles como el de la base de supertanqueros de Matanzas, la crisis económica internacional, la guerra en Europa, y el por supuesto terrible e implacable bloqueo económico, la guerra económica mas larga de la historia. Impresionante y sincero discurso, sin clichés ni frases prefabricadas. Cada uno de los asistentes sentíamos que el presidente hablaba con nosotros, de hermano a hermano.

Al discurso del presidente de Cuba siguió un breve pero realmente espectacular concierto de Nachito Herrera, con piezas de Lecuona, Cervantes y la inmortal Guantanamera. Los asistentes procedentes de diferentes partes de los EE.UU. se mostraban contentos y muy impresionados. Cubanos de New York, Connecticut, New Jersey, Florida, Illinois y de varios otros estados acudieron a saludar y apoyar al presidente Miguel Díaz–Canel. Todos con la idea de como actuar más para sacar a Cuba de la ilegal Lista de Países que Patrocinan al Terrorismo, y en general derrotar al bloqueo. Todos siempre pensando cuanto daño estas entelequias brutales le infligen a nuestro pueblo, cuantas carencias, desánimos y tristeza causa. Ni por un instante dejamos de pensar en nuestros hermanos de la isla.

El gran activista contra el Bloqueo Félix Sharpe Caballero, residente en el estado de Michigan, expreso su emoción y profunda convicción de que Cuba derrotará al bloqueo y que será sacada de esa lista absurda e irresponsable en donde Trump la reinstalo (y J. Biden la mantiene, desafiando al mundo entero).

Carlos Rafael Diéguez, de Radio Miami, quien viajo desde el estado de Florida, comentaba de la importancia de este viaje y de la necesidad de que todos los cubanos de bien estemos unidos para apoyar a nuestro pueblo en esta lucha por la soberanía y la supervivencia de nuestra nación.

Jesús Puerto, destacado empresario y permanente activista de la causa cubana, que viajó desde New Haven, me dijo:

“Yo sabía mucho del presidente Díaz–Canel, había leído sus discursos, sus participaciones en muchos eventos nacionales de Cuba e internacionales. Pero nada sustituye el verlo y oírlo personalmente, estrechar su mano. La continuidad de la Revolución está garantizada, y veo la estrecha unidad de los cubanos que estamos reunidos esta noche, el amor por Cuba está presente y completamente visible, como lo está la conexión entre nuestro país y los cubanos que vivimos en el exterior”.

Me despedí de todos mis hermanos, porque se me iba el tren de las 10:07 pm, lo alcancé y no me cogió la “confronta”, llegué a mi casa algo después de medianoche, molido y con mi nueva rodilla “biónica” reprochándome por el maltrato, pero muy feliz y cada vez más convencido de que siempre el sol sale por el este y de que Cuba vencerá todas las inmensas agresiones de quienes no se conforman con su independencia.

Si a mí me preguntaran cómo definiría esta actividad, vendrían de inmediato a mi mente las siguientes palabras: amistad, franqueza, sobriedad, comunicación, satisfacción y cubanía 100%. Tuve la oportunidad de conversar con muchos hermanos cubanos que viven en otros estados; con el embajador Ernesto Soberón, director de la Dirección de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), el que saludó a muchos invitados que entraban al salón de actos, con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, con los viceministros Carlos Fernández de Cossío y Anayansi Rodríguez Camejo. Me es imprescindible mencionar el trabajo abnegado del personal de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU para que todo quedara bien organizado y funcionando de una forma perfecta y a la vez que reinara un ambiente tranquilo que hacía nos sintiéramos cómodos y desestresados. Realmente como en casa

Unas palabras para recordar con emoción a la destacada especialista cubana en el campo de la salud mental María Elena Oliva, quien falleció hace unos pocos días, estaba invitada a esta recepción con el presidente Díaz-Canel y los altos funcionarios que lo acompañan. Siempre estuvo del lado de Cuba, del lado de la verdad y de la justicia, luchando siempre contra el cruel Bloqueo hasta su último minuto. La extrañamos mucho en este memorable evento, donde hubiera estado en vida.

Que feliz me siento de tener bastante cerca de mi hogar una “Casa de Cuba”, verdadera y legitima, nuestra Misión Permanente ante la ONU, que es la auténtica Casa de Los Cubanos. Percibía las emociones que sentíamos al estar rodeados de compatriotas y hermanos, realmente se podía palpar la vigencia del pensamiento martiano, de la unidad “alrededor del dulcísimo misterio”, la que nos ha recordado siempre el gran Eusebio Leal.

El presidente Miguel Díaz–Canel mostró que es un claro exponente de la continuidad del pensamiento y la obra revolucionaria de Martí, Fidel y Raúl, y el capaz líder de los cubanos que viven en la Isla y de muchos en el exterior. Cuba esta magníficamente representada y dirigida.