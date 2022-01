Un vínculo para vivir con intensidad

Hace ya un tiempo escribí sobre el tema, y aun cuando las ideas coincidan y para muchos es llover sobre lo mojado, vuelvo sobre la experiencia y orgullo de ser abuelas/os.

En mi caso, la distancia no me permite estar el mayor tiempo posible con mis nietos. Conviví con el mayor de ellos sus tres primeros años de vida y entre él y yo existe una conexión indescriptible; con el pequeño compartí sus primeros tres meses de vida, hoy las redes sociales me permiten acercar la experiencia, además de disfrutar cada visita de ellos a casa.

Mi amiga Miriam me aseguró que las vacaciones de fin de año y la disminución de los contagios por COVID le permitió compartir esos días con sus nietos. «Por supuesto – me aseguró esta abuela – siempre con mascarilla y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas. Fueron días muy felices, el vínculo con mis nietos me da energía para continuar la vida. Estos meses de cuarentena y restricciones, aunque han sido necesarias para evitar el contagio, me impidieron disfrutar de cerca de ese amor que me trasmiten mis nietos y que tanto me reconforta».

Mi madre, por su parte, también tuvo la oportunidad de compartir con dos de sus nietos: Harold y Hanser, que aunque ya son jóvenes, siempre han convivido con ella y le dan razón a su existir. Fueron siete meses solo viéndoles a distancia, porque, aunque no dejaban de visitarla, se estableció esa medida de seguridad, una decisión familiar muy dura pero necesaria. Hoy mi madre se siente feliz por los momentos vividos por esos días.

Y es las abuelas adoramos a los nietos hasta encontrarlos más hermosos que ninguno; permitirles cualquier cosa y protegerlos con desmedida ante los regaños siempre necesarios de sus padres en el proceso educativo. El vínculo entre abuelas/os y nietos tiene su secreto. Existen varios artículos científicos que explican esta relación y algunos versan sobre cómo las abuelas maternas son una parte importante en la vida de un pequeño. Teorías que comparto por encontrar en ellas una analogía total con mis sentimientos hacia mis nietos.

Considero que para las abuelas/os , ya sean maternas o paternas esta es una relación realmente emocional y llena de experiencias. Son una influencia en la vida de los pequeños, que posibilita que ellos nunca olviden y que las abuelas/os estén orgullosas/os de serlo. Es un vínculo para vivir con intensidad.