Aprende como tener una mejor salud para el año 2023

A la redonda de nuestro globo terráqueo, el Año Nuevo suele festejarse de diversas maneras. No obstante, lo que es similar para todos es su contenido de un comienzo diferente o un resurgir espiritual. Es un transponer la última página del almanaque para bosquejar y cumplir distintas metas, ejecutar pequeños y grandes cambios y desear algo por vez primera. A estas reformas de vida se les conoce como “resoluciones”. Con el año próximo vienen también los nacientes propósitos, entre los que nunca faltan los consagrados a cuidar más de nuestra salud.

El primer mes del año, enero, está saturado de desafíos. Y el más general es lograr mantener un buen estilo de vida. Existen muchas prácticas sanas para comenzar esta nueva etapa bien, las que se pueden hacer para hallarse conforme con uno mismo. También son cimientos esenciales comer saludable, hacer ejercicios, descansar como es debido, eliminar adiciones tóxicas o controlar el estrés.

LA ALIMENTACIÓN Y LOS EJERCICIOS

La alimentación es clave y aunque no resulta inédito una dieta equilibrada es más que necesaria para una buena salud. En ella se incluyen verduras, frutas y hortalizas, además de proteínas y grasas saludables, pues son claves en la nutrición de cualquier persona.

Se puede comer prácticamente de todo, siempre que no se sobrepase las adecuadas cantidades. Se debe realizar cinco comidas diarias y con una estructura acorde con la energía y las calorías que se queman cada veinticuatro horas.

Por supuesto que no debe observar el mismo tipo de alimentación una persona sedentaria en relación con otra que labora 8 horas al día caminando por la calle, a modo de ejemplo; aunque nunca está demás consultar con un nutricionista con respecto a qué dieta se ajusta mejor con cada estilo de vida.

El sedentarismo es el motivo de diversos males para el organismo, sobre todo en lo que se relaciona con alimentación, la salud cardiovascular y la musculatura. El cuerpo humano precisa del ejercicio físico tanto como comer y no se trata de acudir diariamente a un gimnasio con el fin de tonificar el cuerpo, para adelgazar o incrementar la musculatura, pues prácticas moderadas y bien orientadas según edad y estado de salud, ayudan igual.

EL ESTRÉS

Terminar definitivamente con el estrés no es imposible, aunque lo primordial es aprender a tratarlo de forma tal que no consiga desbordarnos. Y para eso hay que lograr liberar la mente de pensamientos que para nada favorecen. La meditación es una aliada buena para obtener un punto medio de relajación. También el descanso y el yoga son costumbres que ayudarán a sobrellevar la, a veces exasperante, rutina diaria. Se debe despejar la mente y vaciarla de desasosiegos.

EL SUEÑO Y EL ESTRÉS

Se deben dormir las horas necesarias pues un buen descanso permitirá aprovechar el día mucho mejor y cosechar las recompensas que eso aporta a la salud. Cuando se duermen pocas horas eso conlleva no solo a la extenuación, también al estrés y otras dificultades vinculadas con el funcionamiento cognitivo. Se trata de cuidar detalles pequeños, comenzar con variados hábitos saludables que contribuyan a hacernos sentir mejor y a aportar una envidiable salud. Demasiadas tareas diarias pueden estresar y lograr que se piense que no hay tiempo para más y eso no es cierto pues se debe dedicar tan solo una hora al día para salir a correr, caminar, ir a una librería o visitar una exposición.

TABACO Y ALCOHOL

Se debe evitar o eliminar la adicción al tabaco y al alcohol pues son elementos nocivos y tóxicos para los pulmones, el corazón, los ojos, la piel, etcétera. El tabaco es uno de los factores de riesgo principales para la salud, pues bloquea las arterias, aumenta la tensión arterial y los niveles de colesterol. Y el consumo excesivo de alcohol bien se conoce que es también muy perjudicial, por lo que se debe evitar. Eliminando completamente estas adicciones, para quien las tenga, conlleva a una inmediata y progresiva mejoría en su salud..

LOS CHEQUEOS MÉDICOS

Para tener un envidiable estado físico en el año 2023 es conveniente hacerse chequeos médicos. Estas revisiones profesionales preventivas son esenciales para cuidarnos de enfermedades y descubrir a tiempo posibles problemas. Según el sexo, la edad y el estado de la salud, estos exámenes deben ser más o menos periódicos.

Quien desee cuidarse y cuidar a sus seres más queridos, el nuevo año siempre es un momento ideal para plantearse todos los beneficios que puede tener para la familia incorporar hábitos de vida sano.

Designemos para nosotros mismos este próximo 2023 como uno lleno de fortaleza y nuevas energías.