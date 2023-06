Presea de plata centroamericana para noveles gimnastas cubanos

Efemérides ∘ 25 Junio, 1894 Martí hace a Gómez un minucioso relato del viaje a Costa Rica, donde le reseña que el plan con Maceo queda acordado: con un barco y armamento que proporcionará el Partido, saldría de allí una expedición en la que lo acompañarán, como jefes, su hermano José, Flor Crombet y Agustín Cebreco. "Dejo a Costa Rica -acota- con la tranquilidad de no haberle hallado a usted dificultad alguna, y el gusto de ver a Maceo tan cauto como dispuesto y enteramente satisfecho del pensamiento de cooperación unánime, de la equidad de los diversos preparativos, de mi presteza y capacidad de atender a su deseo, y de las seguridades con que podrá usted hacer su viaje. Las tres grandes figuras de la gesta liberadora habían unificado una vez más sus afanes, al reclamo de la Patria. ∘ 25 Junio, 1896Julio Morales, capitán de la escolta y también su médico, el coronel Hugo Roberts, montan guardia alrededor de la casa en que está el Lugarteniente herido. Los generales Miró Argenter y Frexes despachan con él asuntos que no pueden relegarse. Maceo dispone el traslado de los comandantes Manuel Aranda y Francisco Fleites al Cuartel General del Cuarto Cuerpo. Al general Carrillo, a quienes van dirigidos los oficiales, expresa: "Por eso le recomiendo que no deje descansar al enemigo y lo ataque cuantas veces pueda, y destruya toda clase de vías de comunicación, lo que se le facilitará indudablemente con los muchos elementos de guerra con que cuenta usted". Desde su obligado reposo en la Sierra del Rosario y dentro de la más estricta discreción, el Titán continuó guiando el curso de las acciones. ∘ 25 Junio, 1937Con apenas 15 años Agustín Gómez Lubián, "Chiqui", se incorporó a la lucha contra la tiranía batistiana. En su ciudad natal se graduó de Bachiller en Ciencias y comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de La Habana, donde incrementó su accionar revolucionario. Fue detenido y torturado en 1956, sin que lograran amedrentarlo. Después de la clausura de la Universidad regresó a Santa Clara. Fundó el Bloque Estudiantil Villareño y fue dirigente del Directorio Revolucionario y jefe de Acción y Sabotaje. Perdió su valiosa vida al estallarle un artefacto, cuando se disponía a realizar un importante sabotaje.