Messi se apodera del premio The Best al mejor jugador del mundo

ganar la Champions League, competición que ha levantado en cuatro ocasiones, pero que se le resiste desde hace ocho años. En París, la ciudad que hizo lo imposible para ficharle y en la que se proclamó, otra vez, como el mejor jugador del mundo para la FIFA.



Messi se ha llevado el premio The Best dos veces. El argentino suma y sigue. La pregunta es cuánto le queda para bajarse del trono, ese que no ha soltado desde hace más de una década y que seguramente los que vienen por detrás, entre ellos Mbappé, finalista en los Best, no saborearán ni la mitad.

Messi sale rey otra vez de París. La redención que le transformó de mito a inmortal podría llegar en mayo, con el PSG, pero primero debe remontar al Bayern una eliminatoria que se le ha puesto muy cuesta arriba después de la victoria de los bávaros por la mínima en el Parque de los Príncipes. No obstante, su cetro en Catar le acredita como uno de los máximos favoritos para alzarse con algo imposible: ganar ocho Balones de Oro.

El director técnico de la selección Argentina, y campeón del mundo en Catar 2022, Lionel Scaloni, fue galardonado con el premio The Best de la FIFA, como el mejor entrenador del mundo. Scaloni ganó la votación final por encima del italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid de España; y del español Josep ‘Pep’ Guardiola, que dirige al Manchester City de la Premier League de Inglaterra. Frente a la selección Argentina, Scaloni también logró titularse como campeón de la Copa América 2021, tras disputar la final contra Brasil. Otro reconocimiento importante para los argentinos fue el premio de la FIFA a la hinchada de ese país, que fueron catalogados como la mejor afición del mundo, con su recordado himno cantado durante los partidos de la albiceleste, ‘Muchachos’, con el que alentaban a los jugadores a ganar la tercera copa mundial.

(Con información de AS)