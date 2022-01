El regreso de Pestano Jr o las leyes de la herencia

Sustituir a una leyenda siempre ha implicado lidiar con fantasmas propios y de terceros. Ahí cuando Ariel Pestano se resentía una lesión, cuando necesitaba descansar los talones, salía Yulexis La Rosa al terreno y cualquiera pasaba por alto que habían sustituido a uno de los mejores receptores de su tiempo.

La maestría deportiva deja poco espacio a las objeciones. Aunque Yulexis nunca será tan conocido como Ariel Pestano. Irradiar tanta luz, desde las sombra, fue uno de los grandes tinos del quemadense. Pocos equipos pueden jactarse de hacer coexistir a una dupla de tan alta estirpe, de que un receptor suplente integre un equipo Cuba.

Pestano Jr. conoce el legado que lleva sobre los hombros. Para bien o para mal, lo ha arrastrado toda su vida. Cargar ese apellido es una llave maestra pero también representa un horizonte de expectativas. Aunque sobran los ejemplos, nadie ha probado científicamente si el talento deportivo es un gen hereditario, o una destreza que se cultiva de a poco donde el éxito no está garantizado.

Quiero que todo el mundo sepa que Ariel Pestano Junior vino a dar lo mejor de sí a Villa Clara, a dar el cien por ciento –comentó Pestano Jr.– hasta hora me siento muy cómodo, son mis compañeros, mis amigos, me vieron crecer, otros fueron compañeros de mi papá

Su padre no escatimó nunca en exigencia, le reñía si era necesario. Pestano tomó las riendas del sub-23. Lo animó a batear a ambas manos. Le enseñó sus mañas de perro viejo. Pasar el brazo, las caderas, usar las muñecas. Pestano esperó siempre una mejor versión de su consentido, a la larga: versión ulterior de sí mismo.

“Un estadio es un buen sitio para tener un padre”, escribió el mexicano Juan Villoro, “el resto del mundo es un buen sitio para tener un hijo.”

No es presión ni es nada, con los años he aprendido a lidiar con eso, para mí es un orgullo ser hijo de quien soy y que todo el mundo te señale por ello no es problema.