Dos cubanos con premios en Abierto Mexicano de Ajedrez

Efemérides ∘ 1 Abril, 1923El Primer Congreso Nacional Femenino es el primero de su tipo convocado en la América de habla hispana. Cuando Pilar Morlón de Menéndez, presidenta del evento, pronunció su discurso de apertura, sentó las bases para la ulterior incorporación de la mujer a la vida activa de la sociedad. En el Congreso se trataron, entre otros tópicos, la desigualdad legal entre los hijos, se presentó una crítica a la prostitución y a la trata de blancas, y se discutieron los derechos de la mujer en su vida social y laboral. ∘ 1 Abril, 1934En su edición de este día la revista Bohemia publicó el artículo “Septembrismo”, firmado por Antonio Guiteras. Allí exponía el autor las directrices de su ideología revolucionaria y analizaba los hechos acaecidos en el país durante los meses precedentes, enjuiciando el perjuicio ocasionado por las presiones de Batista y del embajador norteamericano Jefferson Caffery. Planteaba Guiteras que “un movimiento que no fuese anti imperialista en Cuba no era una revolución. Se servía al imperialismo yanqui o se servía al pueblo, pues sus intereses eran incompatibles”. Las palabras finales del artículo expresaban: “espero confiado el momento oportuno para nuestra liberación absoluta, que es la que responde al clamor de las masas que todo lo sufren, que todo lo padecen”. No alcanzó Guiteras a ver la realización de sus ideales, pero tuvo el gran mérito de ser representante y paladín de lo más digno y revolucionario de la juventud cubana. ∘ 1 Abril, 1959Ocurrió en el estadio del Cerro (hoy Latinoamericano), con lo que respaldó el propósito del Gobierno Revolucionario de incentivar el deporte aficionado. A propósito de ese interés por impulsar la práctica masiva del deporte, el Primer Ministro manifestó durante una visita a las obras constructivas de la Ciudad Deportiva, en la capital del país: "Cuando cada muchacho encuentre en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, un lugar apropiado para desarrollar sus condiciones físicas y dedicarse por entero a la práctica del deporte de su preferencia, habremos cumplido con nuestro deber y habremos visto satisfecho el deseo de todos los que hemos hecho esta Revolución".