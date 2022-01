Comienza temporada invernal para el atletismo cubano

Efemérides ∘ 12 Enero, 1869Este incendio fue decidido por sus habitantes para impedir que la ciudad cayera en poder del enemigo. El pueblo bayamés había sido tomado por los patriotas cubanos, al mando de Céspedes y Donato Mármol, el 22 de octubre de 1868, tras un asedio de varios días. Su ocupación permitió a los mambises apoderarse de las armas que encontraron y ganar numerosos adeptos que pronto se sumaron a la gesta independentista. Sin embargo, la desigualdad bélica a favor del enemigo y la inexperiencia de los insurrectos hizo que éstos tuvieran que retirarse del combate. Por tal razón decidieron dar candela al pueblo ante la imposibilidad de conservarlo, luego de haber tomado las medidas de seguridad necesarias con las mujeres, niños, ancianos y españoles residentes en él. ∘ 12 Enero, 1894 Antonio Maceo fue hombre de profundos afectos. La condición de combatiente y de pensador político convivían en él, junto a la del hombre sensible y generoso. En esta fecha, desde San José de Costa Rica, escribió a Martí: "Tres veces, en mi angustiada vida de revolucionario cubano, he sufrido las más fuertes y tempestuosas emociones del dolor y la tristeza que produce la desaparición de seres tan amados como el que acabo de perder ahora en tierra extraña, sometiendo a prueba una vez más mi corazón de patriota, que es todo entero de su causa, y de hijo agradecido. Ella, la madre que acabo de perder, me honra con su memoria de virtuosa matrona, y confirma y aumenta mi deber de combatir por el ideal que era el altar de su consagración divina en este mundo. ¡Ah! ¡Qué tres cosas!: mi padre, el pacto del Zanjón y mi madre, que usted, por suerte mía, viene a calmar un tanto con su consoladora carta". ∘ 12 Enero, 1993 Considerado una personalidad de la Pedagogía, Raúl Ferrer fue fundador del Sindicato de Trabajadores de la Educación, viceministro del sector e impulsor de la Batalla por el Sexto Grado y la Campaña de la Lectura. Había nacido el 1° de julio de 1915.