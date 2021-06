Una iglesia a prueba de terremotos

El filántropo prácticamente no abandonó la ciudad durante los 10 años que le tomaron las obras, me contó poco antes de fallecer Esteban Granda, quien le acompañó en aquella aventura.

Según relató Granda, Falla Bonet llegó a la Octava Villa siguiendo la ruta de sus ancestros, quienes formaron parte de las familias que fundaron Gloriosa Santa Clara en el verano de 1689. Es historia que el filántropo, tras encontrar allí las partidas bautismales de sus antepasados, decidió invertir elevadas sumas en la restauración capital de una de las Iglesias más antiguas de Cuba.

Entre las obras financiadas por Bonet se encuentran la colocación de representaciones barrocas en las naves laterales, la recuperación del techo y los 13 altares tallados en cedro y laminados en oro de 22 kilates, algo que ha dado lugar a nuevas leyendas.

Conocí a Granda durante la seca y calurosa primavera del 2015 en la que Remedios se preparaba para celebrar su medio milenio de existencia y se me habían solicitado un grupo de programas de televisión acerca de la historia del lugar. Mientras nos refrescamos con una limonada helada, Granda me relató que Eutimio Falla Bonet no escatimó esfuerzos para reforzar la estructura de la iglesia, luego que se dio cuenta que un terremoto un tanto más intenso que aquel que sacudió a la urbanización por aquellos años, tendría la capacidad de destruir el inmueble.

Para ello trajo a la Parroquial a expertos de Japón y Estados Unidos, y siguiendo recomendaciones ordenó reforzar con vigas de concreto las paredes y construir los contrafuertes, acciones constructivas que resultan prácticamente imperceptibles.

Granda me comentó que Eutimio solía saltarse los protocolos y se sentaba en el suelo para contemplar la obra sin importarle que el fino polvo rojo del estío le manchara las ropas. Para Falla Bonet estas partículas formaban parte de una historia mayor que empezó mucho antes de sus ancestros y que continuará sin pausa hacia el futuro