Foto: Cortesía Francisnet Díaz Rondón

Me cuento entre los afortunados que tuvimos la oportunidad de ser testigos del homenaje que se le realizó a Haydée Santamaría Cuadrado dentro del Proyecto “Una casa, una canción”, por el centenario de su natalicio, efectuado en el Museo Casa natal, que lleva el nombre de su hermano Abel, en Encrucijada.



Como preámbulo, un escritor amigo me adelantó: “Será una gala dónde estarán presentes los trovadores Fidel Díaz Castro, Ariel Díaz, Pedro O’Relly, Leonardo García y Marta Campos; además el Proyecto editorial “Callejas”, realizará una donación de libros manufacturados y se entregará la Medalla Aniversario 50 de la Nueva Trova a dos artistas.



Casi todo ocurrió, excepto la Gala. Porque no fue una Gala. Los artistas lograron crear una narración poética en la que volcaron una parte de sus vidas interiores en una declaración de amor hacia Haydée, hacia su querida Encrucijada y hacia Cuba misma, su gran Casa.



No fue tan solo el hálito emocional lo que caracterizó y dio rigor al encuentro, que mostró el carácter tan particularmente abierto del talento de la consecución del maestro Eliot Porta, desdoblado en conductor e intérprete, y de Fidel Tejeda, disimulado dentro de un público asistente que tuvo la oportunidad de acercarse aún más a una Yeyé siempre presente a través del simbolismo de su butaca preferida y un ramo de girasoles.



El cálido encuentro tiene cabida dentro de una universalidad que explica el carácter tan particularmente abierto que permite, desde las conversaciones íntimas de los autores con el público hasta la mágica descarga poética trovadoresca, en un caso de comunión exquisita entre la afinidad del arte con el destino histórico de Haydée.



En los tiempos presentes la gente necesita de maneras de contar como las que ofreció “Una casa, canción”, que se erige desde ya en derrotero a seguir en aras de una cultura cubana, ávida de beber de los manantiales de la historia de su pueblo.