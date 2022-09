“Buena Fe” llega a Encrucijada

Efemérides ∘ 17 Septiembre, 1861Manuel de la Cruz Fernández alcanzó merecido renombre con su obra "Cromitos Cubanos", libro de 20 semblanzas donde traza con cortas palabras el perfil de los personajes, con vivo ingenio y agilidad mental. Otro de sus libros, "Episodios de la Revolución Cubana", también obtuvo notoria resonancia y fue elogiado por José Martí. Manuel de la Cruz sólo alcanzó a vivir 35 años pero llevó una vida activa y útil. Fue redactor de El Fígaro, Revista Cubana y Patria, entre otras publicaciones. Desplegó una gran actividad propagandística en favor de la Guerra Necesaria. ∘ 11 Septiembre, 1917El destacado músico Carlos Puebla nació en Manzanillo el 11 de septiembre de 1917. En 1962 entró al frente de su cuarteto típico amenizando las tardes y las noches de La Bodeguita del Medio en La Habana. Su música ha sido usada en grabaciones y filmes en Cuba y en el extranjero. Entre sus canciones sobresalen "Quiero hablar contigo", "Este amor de nosotros", "Serenata cubana","Que sé yo", "Llegó el Comandante", "Hasta siempre". Murió en La Habana el 12 de julio de 1989. ∘ 17 Septiembre, 1958Capturadas en el apartamento de Juanelo, donde fueron salvajemente masacrados Alberto Alvarez Díaz, Reynaldo Cruz Romeu, Onelio D. Rodríguez y Leonardo Valdés Suárez, Lydia Doce y Clodomira Acosta fueron sacadas a golpes y empujones del inmueble. Durante días soportaron el martirio y los vejámenes del connotado criminal al servicio de la tiranía batistiana Julio Laurenti, quien al fracasar en su intento de hacer hablar a las valerosas mensajeras del Ejército Rebelde, las arrojó al mar. ∘ 17 Septiembre, 1960En este día se dio un paso más en el proceso de institucionalización de la Revolución Cubana. Fidel Castro Ruz y Osvaldo Dorticós Torrado, Primer Ministro y Presidente de La República, respectivamente, firmaron la Resolución Nº 2, que disponía la nacionalización de la banca norteamericana en Cuba, a tenor de la Ley Nº 851 del 6 de julio de 1960. Los bancos nacionalizados fueron: The First National City Bank of New York, The First National Bank of Boston y the Chase Manhattan Bank.