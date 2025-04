Bienvenido “Concierto de Luna”

✍🏻 Leonor Esther Martínez/CMHW

“Concierto de Luna”, el esperado estreno del Guiñol de Santa Clara, resultó muy gratificante para músicos y actores; particularmente especial para el público infantil por la historia que protagoniza Tobías, un simpático títere manipulado por Heidi Leysi Orozco.

La sala se repletó sábado y domingo pasados. Y volverán a presentarla los siguientes, a las 10 de la mañana.

Dijo a la radio el titiritero Abdel Soto que “Concierto de luna” tiene toda esa magia de la música para niños, las luces, los títeres. Les da la oportunidad de apreciar la música desde ese punto de vista infantil también, porque son los niños los que interpretan las melodías.

«Es muy tierno el espectáculo, muy bonito, concebido con mucha delicadeza. Me parece que es una de las cosas que hemos hecho con más amor y con más complicidad de personas ajenas al Guiñol, y ha sido una verdaderamente una experiencia maravillosa».

Odelí Alonso es la directora artística y general, y reafirma: «Felicidad es la sensación; cuando se unen los títeres, la poesía y la música no puede ser de otra manera. Realmente trabajar con Trovarroco, con los niños de la Camerata “Néstor Palma” ha sido un encuentro muy lindo. Como siempre se sufre, hay lágrimas, pero al final todo es compensable gracias a ellos».

Un escenario poblado de música en vivo, interpretada por los estudiantes del Centro Provincial para la Enseñanza Artística, bajo la dirección del maestro Juanito Águila Mendoza; las cuerdas de Trovarroco; el poético texto de Yasmani González; teatro de sombras, efectos de luces y colores…

Y Yeny Turiño, la blanca dama de la noche, dijo a nuestra emisora estar muy contenta de que el sueño se haya hecho posible; «hacer cualquier cosa por pequeña o por grande que sea es complicado, porque siempre falta algo y el Guiñol no tiene los recursos para hacer un concierto de este calibre. No tiene equipo de sonido y no tiene luces, o sea, que depende del apoyo gigantesco del Consejo de las Artes Escénicas, de “La luna naranja”, de la Asociación Hermanos Saíz cada vez que hay un estreno. Se trata de un sueño que queremos hacer más a menudo».