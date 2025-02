Beyoncé triunfa en los Premios Grammy 2025

La popular cantante norteamericana, Beyoncé, se convirtió en la reina de la noche durante la 67 edición de los Premios Grammy, gracias a la coronación de “Cowboy Carter” como el álbum del año.

Las predicciones de este 2025 se cumplieron. Fue su noche. La reina del pop llegó como la más nominada (11) en esta ocasión a la ceremonia en el Crypto.com Arena, de esta ciudad.

Pero durante la gala engrosó su lista de lauros al imponerse también en las categorías Mejor Álbum de Música Country y Mejor interpretación de dúo o grupo country, esta última en colaboración con Miley Cyrus.

Justo este domingo, la cantante había anunciado a sus más de 310 millones de seguidores en su cuenta en Instagram que “Cowboy Carter” va de gira.

Aunque todo se limitó a una información sin fechas ni otros detalles, las reacciones no se hicieron esperar.

En esta 67 edición de los Grammy, la cantante —catalogada por la revista Billboard como la mejor estrella pop del siglo XXI por su impacto, evolución e influencia en esta música en los últimos 25 años— siguió haciendo historia. El número de premios que atesora la confirman con 35 en la cima y 99 nominaciones a lo largo de su carrera.

“Cowboy Carter” tenía, sencillamente, todo para dar en la diana. Más allá de su excelencia, cuenta con un elenco muy diverso de artistas invitados que no necesitan presentación como Paul McCartney, Stevie Wonder o Willie Nelson y otros de generaciones más jóvenes ya súper establecidos como Cyrus, Post Malone y Jon Batiste.

Desde que lo lanzó en la primavera pasada el álbum fue un rotundo éxito. Ocupó los primeros lugares en las listas de música de Billboard.

La revista Rolling Stone había anticipado: “Beyoncé es la artista más ganadora en la historia de los premios Grammy – pero de alguna manera, nunca ha ganado Álbum del Año. Cowboy Carter podría solucionar eso: es una importante lección de historia sobre las contribuciones negras a la música estadounidense, así como una introducción a la próxima generación de música country negra”.

Respecto a la gala, de lujo. El maestro de ceremonia fue Trevor Noah, por quinta ocasión consecutiva, quien estuvo nominado al Grammy al mejor álbum de comedia por Where Was I, pero finalmente se le otorgó a The Dreamer de Dave Chappelle.

El anuncio del Álbum del año lo hicieron miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, muestra del sentido que tuvo esta gala que recaudó fondos para ayudar a afectados por los devastadores incendios forestales que arrasaron parte del sur de California y además rendir homenaje a la valentía y arrojo de los socorristas.

Hubo una serie de actuaciones especiales. El propio tributo a Los Ángeles que hicieran Lady Gaga y Bruno Mars —que recibieron el Grammy a Mejor interpretación de dúo pop por su canción Die With A Smile— y el tributo a la vida y legado de quien fuera un gigante de la música y de estos premios: Quincy Jones (14 de marzo de 1933—3 de noviembre de 2024), ganador de 28 gramófonos en su larga carrera.

Brad Paisley, Brittany Howard, Chris Martin de Coldplay, Cynthia Erivo, Herbie Hancock, Jacob Collier, Janelle Monáe, John Legend, Lainey Wilson, Sheryl Crow, St. Vincent y Stevie Wonder, pusieron todo el corazón por Jones sobre el escenario.