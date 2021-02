Agradece Presidente de Cuba a San Vicente y las Granadinas por nominación de médicos al Nobel de la Paz

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció este miércoles al pueblo de San Vicente y las Granadinas por la nominación de la brigada médica internacional Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz en el 2021.

Díaz-Canel hizo extensivo, asimismo, el agradecimiento en Twitter al primer ministro Ralph Gonsalves y su equipo de gobierno, ante este gesto que reconoce la impronta del contingente de galenos cubanos especializados en situaciones de desastres naturales y emergencias sanitarias.

La aprobación unánime del Gobierno de San Vicente y las Granadinas de la nominación a la brigada médica cubana, acaecida recientemente, refuerza la huella de los profesionales y técnicos que llevaron, y llevan hoy, un mensaje de vida a numerosas geografías en el orbe. Dicha nominación resultó aceptada por la Fundación del Premio Nobel el 27 de enero último.

#Cuba thanks brother Ralph Gonsalves, his Cabinet and the people of Saint Vincent and the Grenadines for nominating the Henry Reeve Brigade for the 2021 Nobel Peace Prize. #CubaSavesLives #LivingCuba pic.twitter.com/QCLJXL7egu

El documento que refiere el reconocimiento del gabinete vicentino pondera cómo los integrantes de la Henry Reeve encarnan un ejemplo único de excelencia humanitaria en el Caribe y un crédito a la paz en el mundo.