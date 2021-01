Cienfuegos y Sancti Spíritus serán las sedes de los play off

Ernesto Reinoso, comisionado nacional de béisbol, anunció que las provincias de Sancti Spíritus y Cienfuegos son las designadas para acoger los cuartos de final de los play off de la 60 Serie Nacional de Béisbol, mientras la sede de la semifinal y la final se determinará más adelante.

En conferencia de prensa celebrada en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, Reinoso informó que la postemporada comenzará el 26 de enero con los enfrentamientos entre Santiago de Cuba y Las Tunas, en el estadio 5 de septiembre, y Granma contra Industriales en el José Antonio Huelga.

En la Perla del Sur también disputarán sus partidos los Gallos y Vegueros, mientras que en la tierra del Yayabo se medirán Cocodrilos y Elefantes. Cada equipo tendrá un día de descanso luego de jugar el encuentro correspondiente.

Cada día se disputarán dos partidos y luego de las dos primeras jornadas será uno en cada estadio, comenzando el primero a las 10 de la mañana y el choque vespertino a la 1 de la tarde, todos transmitidos por televisión nacional.

El sábado 23, la Comisión Nacional debe recibir todas las nóminas enviadas por los directores, que deben contar con 29 jugadores, y el día 25 estas se harán oficiales en las respectivas reuniones técnicas que tendrán lugar en cada una de las sedes.

Calendario Cuartos de Final 60 SNB. Foto: Ricardo López Hevia



Durante los play off no se aplicará la regla IBAF de desempate. La selección de los refuerzos se realizará al día siguiente del último juego de los cuartos, y dos días después iniciará la etapa semifinal. Serán elegibles como refuerzos todos los atletas de los doce elencos no clasificados, además de los que militan en otras ligas (excepto Japón).

Los peloteros que vengan del exterior deberán cumplir con el protocolo sanitario establecido a nivel de país para incorporarse a la postemporada.