Tras el camino de los Recursos Hidraúlicos en Villa Clara

Estuvieron presentes Pavel Irving Segrera, subdelegado de los Recursos Hidráulicos en Villa Clara; Vladimir Santaya Santana, director de Acueducto en la provincia; y Ramón Pérez Jova, director de Acueducto en Santa Clara.

Se informó sobre la visita a Villa Clara de representantes del Fondo Saudí para el Desarrollo, con el propósito de evaluar proyectos de colaboración en nombre del Acueducto, el Alcantarillado y las Redes Pluviales de la ciudad de Santa Clara. La inversión extranjera da esperanza de acelerar el proceso de desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Debido a su interés en la nación, se le presentó a los visitantes el proyecto de Santa Clara Fase 1 que está destinado principalmente al Sistema Minerva-Ochoita, que es el más deteriorado que tiene Santa Clara, en las tres modalidades de abasto, alcantarillado y drenaje.

Se recordó que al repasar el proceso inversionista de 2023, trascendió en un debate radial, que para concluir el año continuarían con la ejecución de las Conductoras de Bartolomé en Remedios; el llamado “nuevo Acueducto de Cifuentes” con estación de bombeo y tanque de distribución incluidos; la segunda etapa de los residuales de la Riviera en la ciudad de Santa Clara y en la zona de los llamados Albergues de Planta Mecánica; además de la Conductora de Caguagua en Sagua la Grande; 200m de alcantarillado en dos calles de Sagua, y el alcantarillado en área del Polipalo en Santa Clara.

Ante la crisis energética se han detenido varias inversiones, se mantienen las obras del alcantarillado de Sagua, y del Polipalo y la Riviera en Santa Clara.

En cuanto a los operativos anunciados contra los ladrones de agua, desde Cienfuegos por toda la Conductora de Villa Clara, se explicó que actualmente no se están realizando con la sistematicidad que se pidió en un principio. Esto se debe al problema con el combustible, pero se continúan evaluando el sistema de bombeo.

Se recordó, además, que Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de los Recursos Hidráulicos, habló a Alta Tensión sobre una Conductora para “independizar Mataguá, la Yaya y Jorobada de Cienfuegos”.

Por otro lado, los funcionarios invitados explicaron que las nuevas bombas de agua prometidas a la provincia, por las máximas autoridades de Recursos Hidráulicos en Cuba, actualmente están en México por problemas de financiamiento, y aún no hay una fecha prevista para su llegada.

En cuanto a los Sistemas Minerva-Ochoita y Palmarito, los invitados dieron a conocer que la Empresa Eléctrica aseguró que ya tienen la logística necesaria para dar mantenimiento a las subestaciones eléctricas.

Se hizo también en el espacio un llamado a la búsqueda de alternativas locales. Ante la falta de financiamiento del país para la adquisición de equipo de bombeo y de tratamiento de agua, se están usando estas alternativas para enfrentar las averías, fundamentalmente de los equipos de tratamiento de agua. Camajuaní y Manicaragua son los dos municipios más reiterativos en las roturas de equipo. Según el Director del Acueducto en la provincia, un factor clave en las roturas es la falta de control y supervisión, “influye un 90% el operador” dijo.

Las principales preocupaciones de la población en los comentarios que se abordaron en el programa giran en torno a los salideros, las tupiciones, la indisciplina social y, mayoritariamente, a las dificultades para el abasto de agua.

En el caso de Mataguá, un comentario enviado por un ciudadano recordó que “hace un año y dos meses que no hay agua y les sirven con pipas, y los pozos que hizo la entidad para resolver el problema del agua se están quedando secos”.

Los funcionarios presentes en el programa aclararon que los pozos los hizo la Entidad de Perforación y que según la información que ellos manejan, aunque algunos tienen roturas, la mayoría está trabajando.

Reconocieron que se han recibido llamadas al respecto y se hizo un Plan de Suministro de Abasto en Pipa, pero que desde hace dos meses tienen una situación “crítica” con el combustible, así que no se mantiene.

En cuanto a las tupiciones provocadas por los restos del Matadero de Santa Clara, el Subdelegdo de los Recursos Hidráulicos en Villa Clara informó que no está contemplado en el Plan de Inversiones de Recursos Hidráulicos todavía esa parte del Alcantarillado en el tramo frente al Matadero. Recordó, sin embargo, que se pueden tomar alternativas en el propio Matadero para que los restos sólidos no vayan a parar al sistema de alcantarillado.

Ante las interrogantes de la población sobre la situación del Reparto Minagri, que hace 26 años no recibe el servicio y cuyos ciudadanos llaman la atención sobre la contaminación de los pozos, el Subdelegado de Recursos Hidráulicos declaró que este Reparto está incluido en el Proyecto Santa Clara Fase 1 que espera inversión extranjera.

En lo referente al tanque de agua de Sierra Morena, que está roto desde hace dos años, el Director del Acueducto en la Provincia dijo que no está en ningún Plan, solo se prevé el mantenimiento con el presupuesto propio de la provincia.

Sobre la situación del Reparto Vigía en Santa Clara, calle D, que lleva 17 ciclos sin agua, los funcionarios prometieron revisar el caso.

En el programa se dio a conocer también un mensaje de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el que informan que se puede realizar el pago de la factura de agua mediante la plataforma digital Transfermóvil. Para ello el cliente debe poner el ID de su contrato, si no lo conoce debe asistir a la Oficina Comercial y solicitarlo. Esto funcionará para pagar de junio en adelante.

De acuerdo a los funcionarios que asistieron al programa, en cada Oficina Municipal se puede pagar todo lo que se debe de agua de los años anteriores. Según lo que explicaron, los impagos del agua no son casos aislados, sino que las dificultades que han presentado con su capital humano han acumulado estos impagos durante años en diversas zonas.

Algunas de las preguntas que quedan pendientes con este aspecto son: ¿Qué convenios se establecerán para que la población pague lo que le han dejado de cobrar durante varios años? ¿Se dará trato diferenciado para las zonas que no han recibido el servicio durante largos períodos de tiempo? ¿Qué mecanismo existe para determinar las áreas residenciales o viviendas individuales qué han visto afectado este servicio por salideros o falta de presión del agua?