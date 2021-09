Seguimiento a los pacientes, premisa de una joven doctora

Solo un año de experiencia profesional acumula esta joven galena, que siente en la piel la dolencia de sus pacientes y desafía día a día esta peligrosa enfermedad. Teniendo en cuenta que el consejo popular el Perejil es una de las zonas más complejas del municipio, donde la alta tasa de incidencia del virus pone en vilo a autoridades sanitarias, ella refuerza la atención a este universo poblacional.

Al llegar a la casa de sus pacientes que son positivos o convalecientes, Greter realiza un riguroso examen clínico para constatar la evolución de los enfermos. Para ella, es una satisfacción que en su área de salud no exista ningún enfermo que esconda los síntomas. Con los temores propios que posee cada quemadense ante el actual rebrote del virus, en el municipio, esta joven galena no cesa de alertar a su universo de salud sobre la necesidad de acudir al médico si presentan síntomas, no auto medicarse en casa y mantener la disciplina individual y colectiva, para ganar la batalla.

La gratitud de los pacientes se hace notoria. El ejemplo de Greter, una galena que conserva el primer amor hacia su profesión y lo pone en práctica, es digno de generalizar en cada área de atención primaria de salud del municipio, pues el consultorio médico es un eslabón principal en el enfrentamiento a una pandemia que día a día cobra vidas.